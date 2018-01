London bo Parizu dal 50 milijonov funtov za krepitev varnosti v Calaisu

Macron prvič obiskal Veliko Britanijo

18. januar 2018 ob 21:17

London - MMC RTV SLO, STA

Britanska premierka Theresa May je francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu ponudila 44,5 milijona funtov (50,5 milijona evrov) za okrepitev varnosti na severu Francije.

Sredstva bodo porabili za ograje, nadzorne kamere in infrardečo tehnologijo v Calaisu in drugih obmejnih točkah.



Mayeva in Macron sta na vojaški akademiji v Sandhurstu južno od Londona podpisala nov dogovor o upravljanju priseljenskega toka med državama, ki poteka prek Rokavskega preliva. V okviru dogovora bo Velika Britanija sprejela večje število prebežnikov, ki so obtičali v Calaisu in drugih obmejnih točkah, to pa bo veljalo predvsem za mladoletnike brez spremstva.

"Podpis novega dogovora bo okrepil upravljanje naše skupne meje," sta dejala voditelja.

Britanci nadzor izvajajo že na francoski strani

Mayeva je sicer ob prvem uradnem Macronovem obisku na Otoku dejala, da sta oba voditelja še naprej zavezana k sporazumu iz Le Touqueta iz leta 2003, ki določa mejni nadzor v Calaisu, od koder priseljenci odhajajo na Otok. Poudarila je, da je pomembno sodelovanje na gospodarskem, obrambnem in varnostnem področju. V Sandhurstu so se prvič sešle tudi britanske in francoske obveščevalne agencije, sodelujejo pa tudi britanski in francoski ministri.

Novi sporazum bo dopolnjeval sporazum iz Le Touqueta. V skladu z dogovorom Velika Britanija mejni nadzor izvaja že na francoski strani Rokavskega preliva. Kdor ne dobi dovoljenja za vstop na Otok, mora tako ostati v Franciji.

Kot so pred podpisom pojasnili v Elizejski palači, nov dogovor vključuje tudi posebna določila, v skladu s katerimi bodo prošnje za azil in druge zahteve obravnavane v nekaj dneh. Poleg tega sporazum predvideva "okrepitev sodelovanja francoske in britanske policije pri upravljanju meje".

Dodatna sredstva naj bi Velika Britanija namenila tudi za gospodarski razvoj območja Calaisa. Macron je že med torkovim obiskom v Calaisu pozval Veliko Britanijo, naj prispeva več denarja za urejanje razmer v tem francoskem obmorskem mestu.

A. P. J.