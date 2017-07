Nova centra za prebežnike iz Calaisa

Upravno sodišče opozarja ne resne kršitve pravic

31. julij 2017 ob 19:51

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Na severu Francije bodo v 10 dneh odprli dva centra za prebežnike, ki želijo čez Rokavski preliv priti iz Francije v Veliko Britanijo, najpogosteje prek pristanišča Calais. Trenutno jih je v bližini Calaisa med 350 in 400.

Francoski notranji minister Gerard Collomb je pojasnil, da v Calaisu ne bo bivališč za prebežnike, bodo pa vzpostavili dva nova centra zanje, in sicer v krajih Troisvaux in Bailleul, ki sta od pristaniškega mesta oddaljena okoli 80 kilometrov. V vsakem naj bi bilo prostora za okoli 300 ljudi, v njih pa naj bi med drugim preverili njihov pravni status, je še dejal.

Na francosko stran Rokavskega preliva prihajajo vedno novi prebežniki, ki skušajo nezakonito priti v Veliko Britanijo. Po ministrovih besedah naj bi jih bilo v bližini Calaisa trenutno med 350 in 400. Francoske oblasti želijo preprečiti, da bi na območju nastalo novo barakarsko naselje, potem ko so oktobra lani tam zaprli ilegalno migrantsko naselje, znano kot Džungla, še prej pa iz njega evakuirali kakih 6.000 prebežnikov.

Županja se upira navodilom sodišča

Collomb je novico o dveh novih centrih sporočil, potem ko je francoski državni svet, najvišje upravno sodišče v državi, danes razsodil, da morajo oblasti prebežnikom zagotoviti tekočo vodo in sanitarije. To je že junija odločilo sodišče v Lillu, a sta se francosko notranje ministrstvo in mesto Calais na to pritožila.

Državni svet je v utemeljitvi odločitve danes poudaril, da imajo prebežniki rane in garje, ker nimajo možnosti, da bi se umili ali oprali svoja oblačila in posledično resne psihične težave. Dozdajšnje ravnanje države pa je sodišče označilo za "resen in očitno nezakonit udarec temeljnim pravicam".

Županja Calaisa Natacha Bouchart je že napovedala, da odločitve sodišča ne bo upoštevala. "Odločitev državnega sveta je nepravična do prebivalcev Calaisa, ker jim grozi z novo Džunglo," je dejala.

