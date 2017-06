Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 12 glasov Ocenite to novico! Premierka Theresa May se med ogledom prizorišča požara ni pogovorila s prizadetimi prebivalci. Foto: Reuters Jezo prebivalcev je obćutil tudi londonski župan Sadiq Khan. Foto: Reuters Kraj dogodka si je ogledal tudi vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn, ki pa se je za razliko od konservativne premierke pogovoril s prizadetimi prebivalci. Foto: Reuters Stolpnica je imela približno 600 stanovalcev, a ni znano, koliko jih je bilo v času izbruha požara v njej. Foto: Reuters Čeprav je povsem uničena, se stolpnica po trditvah gasilcev ne bo porušila. Foto: Reuters Bližnji stanovalci na zidu puščajo spodbudna sporočila, prostovoljci pa so zbrali tudi najnujnejše stvari za tiste, ki so ostali brez vsega. Foto: Reuters VIDEO Gasilcem v Londonu uspelo... Sorodne novice Foto/video: V požaru v londonski stolpnici najmanj 12 mrtvih Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

London: Prebivalci po požaru jezni na premierko in župana

Leta 2014 zgorela podobna stolpnica v Melbournu

15. junij 2017 ob 07:41,

zadnji poseg: 15. junij 2017 ob 20:15

London - MMC RTV SLO/Reuters

Londonski gasilci so prekinili iskanje pogrešanih na pogorišču stolpnice Grenfell Tower, saj struktura zgradbe ni varna. Možnosti, da bi našli preživele, je malo. Prebivalci so jezni na premierko, ki se on ogledu prizorišča z njimi ni pogovorila.

Gasilcem še ni uspelo popolnoma pogasiti požara, saj se iz stolpnice še vedno kadi. V požaru je po uradnih podatkih umrlo 17 ljudi, 34 se jih zdravi, od tega jih je 18 v kritičnem stanju. Na prizorišče nesreče je prišla premierka Theresa May, ki pa se je pogovorila le s pripadniki reševalnih služb, ne pa tudi s preživelimi stanovalci. Tudi mediji niso imeli dostopa, razlog za odločitev pa so bili uradno "varnostni pomisleki", poroča britanski Independent. Lokalni prebivalci so bili zaradi premierkine nedostopnosti besni.

Premierka je sicer ukazala celovito javno preiskavo dogodka. Kot je dejala po poročanju BBC-ja, si ljudje "zaslužijo odgovore" na vprašanje, zakaj se je ogenj razširil tako hitro, te odgovore pa naj bi ponudila preiskava. Prizorišče si je ogledal tudi vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn, ki pa se je s prebivalci srečal. Dejal je, da "mora resnica priti na dan".

Na prizorišče je prišel tudi londonski župan Sadiq Khan, ki pa ga je pričakala jezna množica, ki je zahtevala odgovornost. "Smrtnim žrtvami bi se lahko izognili," je med njegovim govorom dejala ena od prisotnih, poroča Independent. Khan je še dejal, da mu je vlada zagotovila, da bodo vsi lokalni prebivalci, ki to potrebujejo, nastanjeni nekje v bližini.

Ko je župan pozval k pregledu vseh stanovanjskih stavb, je eden od prebivalcev zavpil: "Jeremy Corbyn to govori že dolgo časa. Zakaj ga niste podprli, gospod Khan? Zakaj niste podprli gospoda Corbyna?" Na lanskih strankarskih volitvah za predsednika se je Khan, prav tako laburist, namreč opredelil proti Corbynu. Khan je sicer dejal, da razume jezo prebivalcev, ki je upravičena in jo čuti tudi sam.

Ni znano, koliko ljudi je bilo v stolpnici

Kot je dejala načelnica londonske gasilske brigade Dany Cotton, je gasilcem uspelo na hitro preiskati vseh 24 nadstropij, za temeljitejše iskanje pa je najprej treba poskrbeti za varnost, predvsem v višjih nadstropjih. Dodala je, da še ni znano, koliko ljudi je bilo med požarom v stolpnici. Gasilci so rešili 65 ljudi, številni so iz goreče stavbe prišli sami, za številnimi pa se je izgubila vsaka sled.

Požar v 24-nadstropni stolpnici, v kateri je bilo 120 stanovanj s skupno okoli 600 ljudmi, je izbruhnil okoli 1.00 zjutraj. Vzrok požara še ni znan, dopisnica TV Slovenija iz Londona Nina Kojima pa poroča, da po pisanju britanskih medijev požarni alarm v stolpnici ni deloval, ampak je bil namerno ugasnjen zaradi vzdrževalnih del. Stolpnica tudi ni imela ustreznega varnostnega stopnišča za evakuacijo, prav tako se ni sprožil samogasilni hidravlični sistem.

Plastične obloge na fasadi

Stanovalci so od policistov in intervencijskih služb pri klicu v sili dobili navodila, da morajo počakati, dokler ne bodo prišli gasilci in jim pomagali, da zapustijo stolpnico. Na bliskovito širjenje ognja pa je vplivalo to, da je bilo zunanje pročelje stolpnice obloženo s plastičnimi oblogami, namesto z negorljivim materialom, zato se je požar v manj kot pol ure razširil na celoten objekt, je dodala Kojima.

Gasilci so iz goreče stavbe, ki leži v predelu Kensington na zahodu Londona, rešili 68 stanovalcev. Med njimi je bil tudi slovenski državljan, ki ni bil poškodovan, je pa utrpel premoženjsko škodo, zato se je obrnil na slovensko veleposlaništvo v Londonu, ki je z njim v stiku in mu bo nudilo pomoč, če jo bo potreboval. Mnogo ljudi je še vedno pogrešanih.

Preživeli so bili čez noč v začasnih nastanitvah. V požaru je sodelovalo več kot 200 gasilcev s 40 gasilskimi avtomobili.

Podobno kot v Melbournu

Po poročanju Guardiana je imel enake zunanje obloge tudi nebotičnik Lacrosse v Melbournu, v katerem je leta 2014 prav tako izbruhnil požar in v enajstih minutah zajel celotno stavbo.

Tovrstne fasadne obloge so uporabili tudi na zgradbah v Franciji, Združenih arabskih emiratih in Avstraliji, ki so jih prizadeli požari. Britanski državni sekretar Nick Hurd, pristojen za požare, je dejal, da nameravajo pregledati stolpnice, ki so jih obnovili na podoben način.

Lani 10 milijonov za prenovo

Stanovalci so sicer že od leta 2013 opozarjali, da pomeni stolpnica požarno tveganje in da je dostop do nje za reševalna vozila močno omejen. Stolpnica, ki je bila zgrajena leta 1974, je bila zato lani prenovljena, prenova je stala 10 milijonov funtov. V okviru prenove so zamenjali zunanje obloge in sistem ogrevanja. Stolpnica je bila v lasti kensingtonske občine, s katere so sporočili, da je še prezgodaj, da bi lahko ugotovili vzrok požara, poroča BBC.

A. P. J., B. V.