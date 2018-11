Macron in Angela Merkel na kraju podpisa premirja pred 100 leti potrdila spravo

Mineva 100 let od konca prve svetovne vojne

10. november 2018 ob 17:43,

zadnji poseg: 10. november 2018 ob 19:24

Rhetondes - MMC RTV SLO, STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemška kanclerka Angela Merkel sta v gozdu blizu kraja Compiegne na simbolni slovesnosti odkrila novo spominsko tablo na kraju podpisa premirja, s katerim se je pred stotimi leti končala prva svetovna vojna.

Državnika sta tablo odkrila v kraju Rhetondes na vzhodu Francije, kjer se je Nemčija po več kot štiriletni vojni ob zori 11. novembra 1918 uradno predala. Predstavniki zmagovite sile antante in poražene Nemčije so v vagonu v gozdu blizu Compiegna podpisali premirje, ki je začelo veljati isti dan ob 11. uri. S tem se je končala prva svetovna vojna, v kateri je umrlo več kot 17 milijonov ljudi.

Na spominski tabli v francoščini in nemščini piše, da sta ob stoletnici premirja 11. novembra 1918 predsednik Francije Macron in nemška kanclerka Merkel "znova potrdila vrednote francosko-nemške sprave v službi Evrope in miru", poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V nedeljo boste lahko potek slovesnosti ob stoletnici konca prve svetovne vojne v Parizu na MMC-ju spremljali v živo. Prenos se bo začel ob 8.00 in bo trajal predvidoma do 12.45.

Na dan, ko bo minilo sto let od premirja, bomo na MMC-ju pripravili tudi poseben niz člankov, s katerimi bomo skušali orisati, kaj je prinesel konec prve svetovne vojne in kako je ta spremenila svet. Vabljeni k branju.



Novo tablo so položili zraven table iz 1. svetovne vojne, na kateri piše, da "je tu 11. novembra 1918 umrl kriminalni ponos nemškega imperija, ki so ga premagali svobodni ljudje, ki jih je hotel zasužnjiti".

Preden sta položila venec na spomenik, sta Macron in Angela Merkel tako kot drugi prisluhnila vojaškim trobentam in himnam obeh držav. Otroški zbor je to francosko-nemško slovesnost ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne končal s pesmijo v čast miru.

Državi po treh vojnah steber miru

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je simbolna slovesnost poudarila tesne vezi med državama, ki sta se spopadali v treh vojnah od leta 1870 do 1945, zdaj pa veljata za steber miru v Zahodni Evropi.

To je bilo tudi prvič po koncu druge svetovne vojne leta 1945, da je kak predsednik oziroma predsednica nemške vlade obiskal oziroma obiskala ta kraj podpisa premirja.

Kraj ima simbolen pomen tudi zato, ker ga je nacistični vodja Adolf Hitler izbral za podpis predaje Francije 22. junija 1940 ob začetkih druge svetovne vojne.

Macron in Angela Merkel sta po slovesnosti odpotovala v Pariz, kjer bo v nedeljo potekala osrednja svetovna slovesnost ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne. Udeležili se je bodo številni predsedniki držav in vlad, med njimi slovenski predsednik Borut Pahor, predsednik ZDA Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin. Macron je na slovesnost v Pariz sicer povabil voditelje držav in vlad 84 držav ter vodilne predstavnike osrednjih mednarodnih organizacij.

Pahor: Praznujemo mir

Pahor je ocenil, da "tudi glede na pestrost voditeljev in držav, ki jih predstavljajo, ne praznujemo ne zmage, ne poraza, ampak mir. Želimo okrepiti skupno stremljenje k tej temeljni vrednoti. Nič ni bolj plemenitega od našega političnega poslanstva, da tej in prihodnjim generacijam zagotovimo in okrepimo mirno ter varno življenje".

B. V.