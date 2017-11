Macron pozvan k podpori boja proti spolnemu nasilju

Odziv na poplavo prijav spolnega nadlegovanja

6. november 2017 ob 17:33

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Okoli sto znanih Francozinj je pozvalo predsednika Emmanuela Macrona, naj pripravi nov načrt za boj proti spolnemu nadlegovanju in nasilju nad ženskami.

Med drugim zahtevajo podvojitev objektov za pomoč ženskam. Poziv, ki je bil objavljen na spletu in v francoskem časopisu Journal de Dimanche, so med drugim podpisale režiserka Agnes Jaoui, pisateljica Marie Darrieussecq in igralka Zabou Breitman.

Francozinje so ga izdale kot odziv na poplavo prijav spolnega nadlegovanja v Franciji, ki se je začel potem, ko so se v javnosti pojavile obtožbe o spolnem nadlegovanju in zlorabah, ki jih je zagrešil holywoodski mogotec Harvey Weinstein.

Ženske so namreč na spletu začele deliti svoje izkušnje z uporabo oznake "BalanceTonPorc" oziroma dobesedno - "razkrij svojega prašiča". Spolno nadlegovanje je potrdila tudi anketa inštituta Odoxa, ki je pokazala, da ga je kar 53 odstotkov Francozinj doživelo vsaj enkrat.

T. J.