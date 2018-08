Maduro ameriške obveščevalce povabil k preiskavi atentata

ZDA po izvolitva Madura uvedle sanckije proti Venezueli

12. avgust 2018 ob 18:27

Caracas - MMC RTV SLO

Predsednik Venezuele Nicolas Maduro je dejal, da bi agentom FBI-ja dovolil sodelovati v preiskavi atentata nanj pred osmimi dnevi. Maduro sicer ZDA obtožuje, da ga poskušajo strmoglaviti.

4. avgusta je na vojaški paradi odjeknilo več močnih eksplozij. Komunikacijski minister Jorge Rodriguez je kasneje sporočil, da je v bližini predsednikovega govorniškega odra razneslo dva brezpilotna letalnika, napolnjena z razstrelivom. Maduro v napadu ni bil poškodovan, je pa bilo ranjenih sedem vojakov.

"Če ZDA ponudijo, ali potrdijo ponudbo FBI-jevega sodelovanja v preiskavi, bi jo sprejel," je v televizijskem nagovoru v soboto presenetljivo sporočil predsednik Maduro.

Po njegovem prepričanju so storilci prebegnili na Florido, v Peru in Kolumbijo, kamor je v zadnjih dveh letih prebegnilo dva milijona Venezuelcev, za organizacijo napada pa je okrivil "teroristično celico" v ameriški zvezni državi Florida, poroča BBC. ZDA so že nakazale sodelovanje v preiskavi, niso pa oznanile ničesar v povezavi s sodelovanjem FBI-ja.

Njegovo povabilo FBI-ju je presenetljivo, saj so odnosi med ZDA in Venezuelo slabo. Po Madurovi ponovni izvolitvi v maju so ZDA povečale sankcije proti Venezueli, saj naj volitve v tej vse revnejši državi ne bi bile svobodne in poštene. Maduro je nato ZDA večkrat obtožil, da ga želijo odstaviti s predsedniškega položaja.

Venezuela zaprosila za ameriško pomoč

Pretekli teden se je venezuelski zunanji minister Jorfe Arreaza v Caracasu sestal z ameriškim diplomatom Jamesom Storyjem in zaprosil za pomoč pri preiskavi, ki naj bi jo ZDA po njegovih navedbah odobrile. Ameriški svetovalec za državno varnost John Bolton je medtem zanikal vsakršno ameriško vpletenost v domnevni poskus atentata, je pa dejal, da so odprti za venezuelske informacije, ki bi kazale na morebitno kršitev ameriških kazenskih zakonov.

Venezuelska vlada želi doseči izročitev glavnega osumljenca Osmana Delgada Taboskyja, ki biva v Miamiju. Prav tako je k izročitvi osumljencev pozvala vlado v Peruju.

Maduro krivdo vali na vse strani

Maduro je sicer krivdo za napad razpršil na več strani. Nekdanjega kolumbijskega predsednika Juana Manuela Santosa je večkrat obtožil, da je naročil atentat. Santos je na obsodbe odgovoril, da je imel tistega dne pomembnejše opravke, saj je moral paziti na vnukinjo. Prav tako je koordinacije napada obsodil Julia Borgesa, nekdanjega predsednika narodne skupščine, v kateri ima večino opozicija. Okrivil je tudi elemente iz ZDA. V skupnem seštevku naj bi šlo "desničarsko zaroto", da ga ubijejo, trdi socialistični voditelj.

Prijeli opozicijskega poslanca

Komunikacijski minister Rodríguez je za napad obtožil le venezuelsko desničarsko opozicijo. Opozicijski poslanec Juan Requesens je tudi eden izmed več prijetih ljudi po napadu.

J. R.