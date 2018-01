Makedonski premier Zaev: Spor z Grčijo glede imena bo rešen do julija

Predlogi: Nova, Severna ali Zgornja Makedonija

8. januar 2018 ob 12:01

Skopje - MMC RTV SLO, STA

Premier Makedonije Zoran Zaev je v pogovoru za grško televizijo Alfa izrazil prepričanje, da bo spor z Grčijo glede uradnega imena Makedonije rešen najpozneje do julija.

Kot je dejal, je želja za rešitev tega četrtstoletnega vprašanja na obeh straneh. Napovedal je, da naj bi v Makedoniji kmalu pripravili sestanek s predstavniki grške vlade in opozicije, ki ga že nestrpno pričakuje. Izrazil je tudi pripravljenost, da bi se pogovarjali tudi o poimenovanju skopskega letališča, ulic in cest, ki nosijo ime Aleksandra Velikega.

"Sem optimist in verjamem, da sta obe strani sposobni in lahko najdeta rešitev tega vprašanja z imenom do konca prve polovice letošnjega leta," je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal makedonski premier. Dodal je, da mora biti rešitev sprejemljiva za obe strani in da ta že obstaja, a je zavrnil razkritje podrobnosti, da ne bi, kot je dejal, ogrozil pogajalskega procesa.

Kot je dejal Zaev, je prepričan tudi, da bosta Makedonija in Grčija po rešitvi spora glede uradnega imena Makedonije poglobili dvostransko sodelovanje, Skopje pa bo na tak način v Grčiji tudi dobilo velikega zaveznika. Kot je še dejal, je strateški cilj Makedonije vstop v zvezo Nato in Evropsko unijo, zato je prijateljstvo z Grčijo nujno. "Verjamem, da je napočil čas, da se Balkan stabilizira, da zavladajo mir in stabilnost, sodelovanje ter svoboda pretoka ljudi in idej," je dejal.

Nadaljevanje pogovorov o vprašanju uradnega imena Makedonije je napovedano za konec januarja. Po poročanju makedonskih medijev so na mizi predlogi, kot so Nova Makedonija, Severna Makedonija in Zgornja Makedonija.

B. V.