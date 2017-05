Manchester: Prijeli enajstega osumljenca

ZDA prevzele odgovornost za uhajanje informacij

26. maj 2017 ob 16:49,

zadnji poseg: 26. maj 2017 ob 21:43

Manchester - MMC RTV SLO/Reuters

Ameriška vlada je v celoti prevzela odgovornost za uhajanje zaupnih informacij v ameriške medije. Medtem je britanska policija v povezavi z napadom skupno prijela že 11 ljudi.

Britanska policija je v povezavi z napadom v sklopu obsežne preiskave aretirala še 44-letnega moškega. Skupno so tako prijeli že 11 ljudi, dva osumljenca so sicer izpustili.

Ameriški zunanji minister Rex Tillerson je med obiskom Manchestra dejal, da ameriška vlada v celoti prevzema odgovornost za uhajanje informacij v ameriške medije med britansko preiskavo. Dodal je, da so ljudje po celotni Ameriki zaradi napada na obiskovalce koncerta ameriške pevke Ariane Grande, v katerem je umrlo 22 ljudi, potrti.

"Prevzemamo popolno odgovornost za objavo informacij, jo obžalujemo in obsojamo," je po obisku še povedal Tillerson in dodal, da upa, da bosta Velika Britanija in ZDA kljub incidentu ohranili močno povezanost na področju varnosti.

Medtem so po poročanju BBC-ja po krajši prekinitvi znova vzpostavili tok informacij med britanskimi in ameriškimi varnostnimi službami. Britanske protiteroristične službe naj bi namreč prejele zagotovila ameriških kolegov, da se to več ne bo ponovilo.

Prenos informacij so britanske varnostne službe prekinile, ko so ameriški mediji brez britanskega strinjanja objavili identiteto napadalca in krvave fotografije delcev bombe.

Identificirali vse žrtve napada

Medtem so identificirali vseh 22 žrtev napada. 66 poškodovanih ostaja na zdravljenju v bolnišnici, je sporočila notranja ministrica.

Napadalčevega mlajšega brata Hašema Abedija in očeta Ramadana Abedija so prijele posebne enote libijskega notranjega ministrstva. Predstavnik ministrstva je dejal, da je brat vedel za napadalčevo namero, vendar ni vedel ničesar o kraju in času načrtovanega napada, še poroča BBC.

J. R.