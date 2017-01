Maroko prepovedal izdelavo in prodajo burk

Večina žensk nosi hidžab

11. januar 2017 ob 11:24

Rabat - MMC RTV SLO/STA

V Maroku so prepovedali šivanje in prodajo burk, kot poročajo mediji, očitno zaradi varnostnih razlogov. Prepoved naj bi začela veljati še ta teden.

Uradne objave oblasti sicer ni bilo, mediji pa poročajo, da naj bi prepoved odredil notranji minister. "Sprejeli smo ukrep, ki popolnoma prepoveduje uvoz, šivanje in oglaševanje tega oblačila v vseh mestih" v državi, je poročala spletna stran Le360, ki navaja visokega uradnika ministrstva.

Stran še dodaja, da je povod za takšno odločitev očitno varnostne narave, "glede na to, da so banditi večkrat uporabljali to oblačilo, ko so zagrešili svoje zločine".

Večina žensk v Maroku sicer raje nosi hidžab, ki ne prekrije obraza. Nikab, ki pušča odprt le predel okoli oči, nosijo tudi v salafističnih krogih in v bolj konservativnih regijah na severu, od koder je več tisoč džihadistov odšlo na bojišča v Sirijo in Irak.

Ni sicer jasno, ali namerava Maroko slediti nekaterim evropskim državam, kot sta Francija in Belgija, kjer je v javnosti prepovedano nositi polno pokrivalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

B. V.