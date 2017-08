Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Policija je voznika, 35-letnega moškega, že pridržala. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Marseille: Z avtomobilom v avtobusni postaji, ena ženska je umrla, druga je hudo ranjena

En človek je umrl, en je poškodovan

21. avgust 2017 ob 11:42,

zadnji poseg: 21. avgust 2017 ob 12:07

Marseille - MMC RTV SLO, Reuters

V Marseillu se je 35-letni moški z avtomobilom v razmiku ene ure zaletel v dve avtobusni postaji, pri čemer je umrla ženska, še ena je hudo ranjena. Policija je voznika že pridržala.

Francoska policija je ob tem na Twitterju sporočila, da dogodek še preiskuje, pri tem pa poudarila, da za zdaj ni jasno, ali gre za namerno trčenje ali nesrečo. Voznika, 35-letnega moškega so že pridržali. Kot poroča Le Figaro, je okoli 8.15 po krajevnem času najprej trčil v avtobusno postajo v 13. okrožju mesta, kjer je hudo ranil žensko, približno eno uro pozneje pa v nekaj kilometrov oddaljeno drugo postajo, pri čemer je umrla ženska. To je za televizijo BFMTV potrdil župan 11. in 12. okrožja. Omenjena televizija je poročala, da je bilo vozilo ukraden avto znamke Renault Espace, voznik, policiji prej znan zaradi manjših prekrškov, pa naj bi imel psihološke težave.

"Za zdaj nimamo še nobenih informacij glede njegovih motivov," je za Reuters dejal eden izmed tamkajšnjih policistov.

Policisti so ljudi še pozvali, naj se kraja dogodka izogibajo.

T. K. B.