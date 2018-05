Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Voditelja sta se zavzela za krepitev trgovinskih vezi. Foto: Reuters Turški predsednik je v Londonu pozdravil svoje privržence. Foto: Reuters Sorodne novice "Sporazum glede brexita kot model za Turčijo in Ukrajino" Dodaj v

Mayeva Erdogana opomnila na demokratične vrednote

Turčija in Velika Britanija za krepitev trgovinskih vezi

16. maj 2018 ob 08:16

London - MMC RTV SLO, Reuters

Britanska premierka Theresa May je v torek zvečer gostila turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana in poudarila pomen varnostnega sodelovanja ter trgovine med državama po brexitu.

Toplim besedam je nato dodalo še diplomatsko svarilo. "Prav je, da se tisti, ki so želeli strmoglaviti demokratično izvoljeno vlado, privedejo pred sodišče," je dejala Mayeva, a dodala, da je "pomembno tudi, da v obrambi demokracije, ki se sooča z izrednimi pritiski zaradi neuspelega državnega udara, nestabilnosti čez mejo s Sirijo in kurdskega terorizma, Turčija ne pozabi na vrednote, ki jih želi braniti".

Več deset tisoč ljudi je zaradi domnevnega sodelovanja v neuspelem poskusu državnega udara leta 2016 še vedno v ječi, več kot 130.000 vojakov, sodnikov, učiteljev in drugih državnih uslužbencev je ostalo brez služb, v Turčiji pa so odtlej zaprli tudi več opozicijskih medijev. Odbor za zaščito novinarjev navaja, da je bilo v turških zaporih lani 73 novinarjev.

Erdoganov obisk je po poročanju Reutersa del kampanje britanske vlade, ki si med pripravljanjem na brexit poskuša otopliti odnose z državami zunaj EU-ja. Turški voditelj je na oblasti že 15 let in po razpisu predčasnih volitev za 24. junij nič ne kaže, da bi se to lahko spremenilo. Erdogan je zavrnil novinarjevo vprašanje, kako bo Turčija zagotovila svobodne in pravične volitve, in poudaril, da so aretirani po puču obravnavani skladno z zakonom.

Turški predsednik je pozdravil dogovor med EU-jem in Veliko Britanijo za prehodno obdobje po brexitu, ki naj bi Londonu olajšal odhod iz Unije. S premierko sta se strinjala, da bi lahko trgovino med državama iz 16 milijard dolarjev v letu 2017 v prihodnosti povzdignili na 20 milijard, je poudaril Erdogan.

Protesti pred obiskom

Srečanje so spremljali protesti tako nasprotnikov kot podpornikov Erdoganovega obiska. Okoli sto ljudi je turškega predsednika pričakalo s transparenti, na katerih je bil upodobljen s krvjo na rokah, na drugi strani je enako število podpornikov vihralo s turškimi zastavami - skupini sta se na kratko spopadli.

J. R.