Mayeva: Velika Britanija bo izgnala 23 ruskih diplomatov

Moskva zanika vpletenost v napad na Skripala

14. marec 2018 ob 15:07,

zadnji poseg: 14. marec 2018 ob 15:53

London - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Velika Britanija bo izgnala 23 ruskih diplomatov in prekinila vse diplomatske stike na najvišji ravni, potem ko Rusija ni želela pojasniti napada z živčnim strupom na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala, je sporočila britanska premierka Theresa May.

23 ruskih diplomatov, ki naj bi bili vpleteni v obveščevalne dejavnosti, ima en teden časa, da zapustijo Otok. V okviru prekinitve stikov je premierka preklicala tudi vabilo ruskemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu na obisk v London. Poleg tega se člani britanske kraljeve družine in britanske vlade ne bodo udeležili svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo letos poleti v Rusiji.

Zamrznili bodo tudi vse rusko državno premoženje, za katero obstajajo dokazi, da bi bilo lahko uporabljeno za ogrožanje življenj ali lastnine britanskih državljanov ali prebivalcev. Okrepila bo tudi nadzor potnikov in blaga iz Rusije.

Mayeva je v nagovoru britanskega parlamenta poslancem povedala, da Rusija ni pojasnila, kako to, da je bil živčni strup uporabljen v Veliki Britaniji. Odgovor Moskve vidi kot "sarkazem, zaničevanje in kljubovanje". Dodala je, da ni mogoč drugačen zaključek, kot da je za poskus umora Skripala in njegove hčere kriva Rusija.

Moskva: London ne spoštuje mednarodne konvencije

Moskva vpletenost v napad zanika in trdi, da ji London uradne zahteve za pojasnila ni posredoval. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da je Rusija v skladu s konvencijo o kemičnem orožju pripravljena Londonu glede zastrupitve Skripala odgovoriti v desetih dneh, "če ji bo London uradno poslal zahtevo".

"Namesto, da bi nam poslali zahtevo, Velika Britanija še naprej izvaja politični teater," je dejal in London obtožil nespoštovanja mednarodne konvencije o kemičnem orožju.

Britanska premierka je od Moskve zahtevala pojasnila v povezavi z napadom in ji postavila ultimat do torka zvečer. Rusija je že pred tem dala jasno vedeti, da ne bo odgovorila na ultimat, dokler ne bo dobila vzorcev strupa, s katerim naj bi zastrupili Skripala.

Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dimitrij Peskov je še pred oznanilom Mayeve opozoril, da bodo ukrepom Londona sledili povračilni ukrepi Moskve. Za britanske obtožbe je dejal, da nimajo podlage v dejstvih.

Ruski poslanec Vladimir Džabarov je sporoči, da ne izključuje možnosti, da bo Rusija v povračilnih ukrepih izgnala 23 britanskih diplomatov iz Rusije, poroča ruska tiskovna agencija RIA.

Rusko veleposlaništvo obsoja "sovražno dejanje"

Rusko veleposlaništvo v Londonu je ukrepe proti Rusiji medtem označilo za "sovražno dejanje" in jih označilo za "nesprejemljive, neupravičene in kratkovidne". "Vsa odgovornost za poslabšanje odnosov med Veliko Britanijo in Rusijo je pri trenutnem političnem vodstvu Velike Britanije," je veleposlaništvo zapisalo na svoji spletni strani, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Kot so še sporočili, so britanske oblasti na pogovor poklicale ruskega veleposlanika v Londonu Aleksandra Jakovenka in ga obvestile, da so 23 ruskih diplomatov razglasili za nezaželene osebe.

Varnostni svet ZN-ja o zastrupitvi

Varnostni svet Združenih narodov bo na zahtevo Londona na nujni seji razpravljal o zastrupitvi Skripala in njegove hčerke. Velika Britanija bo na odprti seji, ki se bo začela ob 20. uri po srednjeevropskem času, članice Varnostnega sveta seznanila s podrobnostmi o živčnem strupu novičok.

Predsednik Sveta Evropske unije Donald Tusk je izrazil strinjanje z Londonom in dejal, da Moskva "najverjetneje" stoji za zastrupitvijo". Na Twitterju je izrazil "polno solidarnost" z Mayevo ob "brutalnem napadu, ki ga je zelo verjetno navdihnila Moskva". Izrazil je pripravljenost, da bi to vprašanje uvrstili na dnevni red vrha EU-ja prihodnji teden.

Dodal je, da bo Evropska unija počakala na London, preden bo odločila o morebitnih ukrepih proti Rusiji. "Počakati je treba na nekakšne predloge Londona za odločitev o našem skupnem odzivu na ta brutalen napad," je dejal na obisku na Finskem.

Nato: napad je kršitev mednarodnih sporazumov

Iz zveze Nato so sporočili, da jih je London seznanil z uporabo živčnega strupa v napadu na Skripala in njegovo hčer v Salisburyju 4. marca, in Moskvo pozvali k odgovoru. Dodali so, da se članice zavezništva strinjajo, da pomeni napad s strupom "jasno kršitev mednarodnih norm in sporazumov", in poudarili, da je konvencija o kemičnem orožju iz leta 1997 eden izmed stebrov globalnega sistema neširjenja kemičnega orožja.

Članice zavezništva so izrazile solidarnost z Veliko Britanijo, ji ponudile podporo pri preiskavi ter Rusijo pozvale, naj odgovori na britanska vprašanja in posreduje Organizaciji za prepoved kemičnega orožja vse podatke o programu živčnega plina novičok.

