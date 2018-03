Kemik Mirzajanov: Samo Rusija je lahko odgovorno za napad z živčnim strupom

Novičok naj bi prvič uporabili z namenom ubiti človeka

14. marec 2018 ob 14:03

London,Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruski kemik Vil Mirzajanov, ki je javnosti razkril obstoj živčnega strupa novičok, je dejal, da je lahko samo Rusija odgovorna za napad s tem strupom na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer v Veliki Britaniji.

83-letni ruski znanstvenik, ki je v ZDA prišel leta 1995, pred tem pa je 30 let delal na ruskem Državnem znanstvenem raziskovalnem inštitutu za organsko kemijo in tehnologijo, je v devetdesetih letih razkril obstoj skupine živčnih strupov novičok.

Meni, da je lahko za napad v Salisburyju odgovorna zgolj Rusija. "Samo Rusi" so namreč razvili to skupino živčnih strupov. "Imeli so jo in jo še vedno imajo v tajnosti," je povedal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Ruski znanstvenik je pojasnil še, da so to skupino strupov, ki so jo razvijali 15 let in testirali na živalih, prvič uporabili z namenom ubiti človeka. Na vprašanje, zakaj ravno zdaj, pa je odgovoril, da želi Kremelj prestrašiti sovražnike ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Novičok je desetkrat močnejši od strupa VX, s katerim so zastrupili Kim Džong Nama, polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una. Za uboj nekoga, ki tehta 50 kilogramov, je potrebnega zgolj pol grama, zanj pa ni zdravila, je še pojasnil Mirzajanov. Tudi če Skripal in njegova hčer ne bosta umrla, zdaj sta namreč v kritičnem stanju, bosta vse življenje trpela za posledicami zastrupitve, je še poudaril kemik.

Novičok naj bi bil binarno orožje

Ime novičok v ruščini pomeni novinec oziroma prišlek. Gre za četrto generacijo kemičnega orožja, razvito v okviru sovjetskega programa s tajnim imenom Foliant. Pri nekaterih oblikah novičoka naj bi šlo za binarno orožje, kar pomeni, da je pravzaprav sestavljen iz dveh manj strupenih ali celo neškodljivih sestavin. Šele ko ju zmešajo, reagirata tako, da nastane aktivna strupena snov. Sestavni deli teh strupov tako sploh niso na seznamu prepovedanih snovi.

Mirzajanov je dejal, da bi lahko imel napad z novičokom tudi pozitivne posledice. Velika Britanija in druge zahodne države bi namreč lahko vztrajale pri prepovedi novičoka v konvenciji o prepovedi kemičnega orožja.

Rusija ni upoštevala britanskega ultimata

Rusiji je odgovornost za napad pripisala tudi britanska vlada, ki je od Moskve zahtevala pojasnila. Kremelj zanika vpletenost, prav tako ni upošteval ultimata, da mora do torka zvečer podati pojasnila, sicer naj bi London sprejel ukrepe zoper Rusijo.

Do izteka ultimata, ki ga je Moskvi postavila premierka Theresa May, ni bilo nobenega odziva iz Rusije, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Rusija je že pred tem dala jasno vedeti, da ne bo odgovorila na ultimat, dokler ne bo dobila vzorcev strupa, s katerim naj bi zastrupili Skripala.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da je Rusija v skladu s konvencijo o kemičnem orožju pripravljena odgovoriti Londonu v desetih dneh glede zastrupitve Skripala, "če ji bo London uradno poslal zahtevo". "Namesto, da bi nam poslali zahtevo, Velika Britanija še naprej izvaja politični teater," je dejal ter London obtožil, da ne spoštuje omenjene mednarodne konvencije o kemičnem orožju. Ponovil je, da Moskva ni imela razloga za zastrupitev Skripala in njegove hčerke, "da pa ga imajo morda tisti, ki želijo nadaljevati protirusko kampanjo".

Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dimitrij Peskov pa je medtem opozoril, da bodo ukrepom Londona sledili povračilni ukrepi Moskve. Za britanske obtožbe je dejal, da nimajo podlage v dejstvih. Zavrnil je tudi "govor ultimatov" in poudaril, da Moskva z dogodki nima nobene zveze. Izrazil je upanje, da bo prevladal zdrav razum in "da bodo druge države vsaj pomislile, ali obstajajo kakšni dokazi," poroča francoska tiskovna agencija AFP.

B. V.