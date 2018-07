Med 91 umrlimi v požaru v Grčiji tudi devetletni dvojčici

Številni še vedno pogrešani

30. julij 2018 ob 13:15

Atene - MMC RTV SLO, STA

V uničujočem gozdnem požaru, ki je pretekli teden razdejal obmorska letovišča blizu Aten, je po najnovejših podatkih gasilcev umrlo 91 ljudi, 25 jih še pogrešajo.

Tiskovna predstavnica gasilcev Stavroula Malliri je povedala tudi, da več trupel še niso identificirali in da bi ta postopek lahko trajal več dni. Med njimi bi lahko bili tudi pogrešani.

Med smrtnimi žrtvami je več otrok, med drugim devetletni dvojčici, šestmesečni dojenček ter 11 in 13 let stara brat in sestra. Med žrtvami so doslej identificirali štiri tujce – Irca, ki je bil na medenih tednih, Poljakinjo s sinom in Belgijca.

Požar je izbruhnil pretekli ponedeljek na območju pristaniškega mesta Rafina vzhodno od Aten. Skoraj polovica domov v bližnjem letovišču Mati je bila uničena ali močno poškodovana.

Cipras obiskal Mati

Mati je danes prvič po požaru obiskal grški premier Aleksis Cipras, ki se je srečal z gasilci, vojaki in lokalnimi prebivalci.

Cipras je sicer prejšnji teden prevzel politično odgovornost za žrtve požarov, ob tem pa za požar delno okrivil nezakonite gradnje, ki da so jih prejšnje oblasti dovoljevale desetletja.

Preiskava sicer še poteka, oblasti pa sumijo, da so bili požari podtaknjeni.

Atenski časnik Katimerini, ki se sklicuje na vire med preiskovalci, poroča, da naj bi enega izmed požarov zanetil tamkajšnji prebivalec iz malomarnosti, ko je sežigal suho vejevje in travo, ogenj pa je zajel drevje in se hitro razširil.

Župan kraja Penteli je medtem že večkrat ponovil, da so požari posledica pretrgane električne napeljave.

Pred parlamentom v Atenah se bodo danes zbrali ljudje in za žrtve prižgali sveče.

K. S.