Mehika: Otrokom namesto kemoterapije vbrizgavali vodo?

Nekdanji guverner na begu od oktobra

19. januar 2017 ob 16:51

MMC RTV SLO

Mehiške oblasti preiskujejo navedbe, da so v državnih bolnišnicah rakavim otrokom namesto kemoterapije vbrizgavali "destilirano vodo".

Kot je sporočilo ministrstvo za zdravstvo, bodo "podrobno" preučili trditve guvernerja Veracruza Miguela Angela Yunesa Linaresa, ki trdi, da so pod njegovim predhodnikom Javierom Duartejem v državnih bolnišnicah kupovali in uporabljali lažna zdravila.

Duarte je že od oktobra na begu. Nekdanjega guvernerja, izvoljenega leta 2010, nihče ni videl odkar je 12. oktobra odstopil s položaja zaradi navedb korupcije. Oblasti 43-letnega politika obtožujejo organiziranega kriminala in pranja denarja, zdaj pa državno tožilstvo pozivajo, naj vloži kriminalno obtožnico zoper Duarteja tudi zaradi zadnjih pretresljivih obtožb, poroča BBC.

"Brutalen zločin"

V ponedeljek je Yunes Linares na tiskovni konferenci povedal, da je preiskava prekrškov in korupcije pod Duartejem razkrila tudi omenjene zdravniške prevare. "Testirali smo zdravilo, ki so ga vbrizgavali otrokom, kemoterapija za otroke, ki pa ni bila pravo zdravilo, ampak samo substanca brez učinka, praktično destilirana voda," je dejal. "To se nam res zdi brutalen zločin, uperjen proti otroškim življenjem. Zdaj zaključujemo našo analizo, ko bo čas primeren, pa bomo tudi vložili ovadbe."

Yunes Linares še navaja, da v bolnišnicah tudi niso izvajali ustreznih testiranj za virus HIV, vrsti zdravil pa je že potekel rok.

Navedbe so močno pretresle Mehiko. "To je absolutno nehumano, kriminalno," pravi senator Roberto Gil Zuart, medtem ko je mehiški minister za zdravje José Narro Robles obljubil, da bo ukrepal proti "vpletenim osebam ali družbam", če se izkaže, da je šlo res za nepravilnosti.

K. S.