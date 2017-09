Mehika: Reševalci se trudijo rešiti preživele v šoli po potresu

Več držav ponudilo pomoč

21. september 2017 ob 07:40

Ciudad de México - MMC RTV SLO

Reševalci v Mehiki hitijo, da bi rešili preživele pod ruševinami v šoli v Ciudadu de Méxicu, ki se je porušila v torkovem potresu. V šoli je umrlo najmanj 21 otrok in pet odraslih.

Številni so pogrešani. BBC poroča, da naj bi bilo 13-letno dekle ujeto pod mizo v ruševinah. Šola Enrique Rébsamen je le ena od več deset stavb, ki so bile uničene v potresu, v katerem je do zdaj umrlo 230 ljudi.

Starši so se zbrali pred šolo, kjer čakajo informacije o pogrešanih otrocih. Civilna zaščita je sporočila, da so ugotovili, da so med betonskimi ploščami še ujeti preživeli. Eden izmed njih je večkrat udaril po steni, na drugem koncu pa so se odzvali na svetlobne signale. Mama, ki čaka na informacije o svoji sedemletni hčerki, je dejala: "Nihče si ne more predstavljati, kakšno bolečino čutim."

Za rešitev preživelih se bori na stotine prostovoljcev, vojakov, zdravnikov, tudi učiteljev. Ko so odkrili ujeto deklico, so se morali odločiti, ali naj se posvetijo njej in opustijo iskanje drugje. Vojska je ukazala, da se reševalci osredotočijo na njeno reševanje, kar je trajalo več ur.

Množica ljudi pred porušeno šolo je bila večkrat utišana, da so reševalci lahko poslušali zvoke izpod ruševin.

Rešenih 52 ljudi

Oblasti v mestu so v sredo sporočile, da je bilo iz porušenih stavb rešenih 52 ljudi. Župan Miguel Ángel Mancera je dejal, da se je v glavnem mestu porušilo 39 stavb, na skoraj vseh prizoriščih pa reševalci iščejo preživele.

Predsednik države Enrique Peña Nieto, ki je razglasil tridnevno žalovanje za žrtvami, prebivalce pozval, naj pomagajo pri reševalnih akcijah.

Medtem je policija okrepila patrulje na območjih, ki jih je prizadel potres, da bi preprečili vandalizem in ropanje, poroča BBC.

Več držav je ponudilo pomoč Mehiki, med njimi El Salvador, Čile, Izrael. Iz Bele hiše so sporočili, da je ameriški predsednik Donald Trump poklical mehiškega kolega in mu ponudil pomoč v obliki ekip za iskanje in reševanje.

Septembra je jug države že prizadel potres z močjo 8,1, v katerem je umrlo najmanj 90 ljudi.

B. V.