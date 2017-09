Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Uničenje v Jucithanu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Potres v Mehiki zahteval več kot 60 žrtev, številni še ujeti v ruševinah

V petek je območje streslo več deset popotresnih sunkov

9. september 2017 ob 08:08

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO

V Mehiki se je število žrtev močnega potresa, ki je tla stresel v četrtek ponoči, povišalo na 61, ranjenih je več kot 200 ljudi. Predsednik Pena Nieto je razglasil dan žalovanja.

V najbolj prizadetih zveznih državah Tabasco, Oaxaca in Cihapas se nadaljuje obsežna reševalna operacija ujetih pod ruševinami. Po predsednikovih besedah je 45 ljudi umrlo v Oaxaci, 12 v Chiapasu in štirje v Tabascu. Eno najbolj prizadetih mest je Juchitan v zvezni državi Oaxaca, kjer je umrlo najmanj 17 ljudi, številne stavbe so zravnane s tlemi ali močno poškodovane, poroča BBC in dodaja, da je potres najbolj prizadel že tako najrevnejši in najmanj razviti predel države. O žrtvi poročajo tudi iz Gvatemale.

Kot smo poročali, so oblasti takoj po potresu, ki je tla stresel z močjo 8,1, razglasile opozorilo pred cunamiji, v Chiapasu so več tisoč ljudi z obalnih območij evakuirali v notranjost, a so pozneje opozorilo umaknili.

Papež Frančišek, ki je na obisku v Kolumbiji, je med petkovo mašo na prostem dejal, da moli za žrtve in njihove družine.

Mehiki se z njene vzhodne obale približuje tudi orkan Katia. Njeni vetrovi za zdaj pihajo s hitrostjo 140 kilometrov na uro, poroča ameriški center za orkane.

K. T.