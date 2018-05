Merklova kritizira izstop ZDA iz jedrskega sporazuma, a poudarja pomen čezoceanskih odnosov

Kanclerka podpira višanje proračuna za vojsko

16. maj 2018 ob 11:29

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemška kanclerka Angela Merkel je v nemškem parlamentu poudarila pomen čezatlantskih odnosov, a ponovno kritizirala odločitev ZDA, da izstopijo iz iranskega jedrskega sporazuma.

"Kljub vsem težavam, ki jih imamo v zadnjih dneh, so in bodo ostali čezatlantski odnosi izjemnega pomena," je dejala kanclerka v bundestagu. Pri tem je kritizirala odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa prejšnji teden, da bodo ZDA izstopile iz jedrskega sporazuma z Iranom, čeprav sporazum tudi po njenem mnenju res ni idealen. Vendar bi se ob upoštevanju jedrska sporazuma lažje pogajali o iranskem raketnem programu in vlogi Irana v vojnah na Bližnjem vzhodu, meni Merklova.

Poudarila je tudi pomen sodelovanja Nemčije v zvezi Nato in Evropski uniji. "Država sama zagotovo ne more zagotoviti varnosti," je povedala. Poslanci trenutno obravnavajo proračun. Merklova je stopila v bran predvidenim višjim izdatkom za obrambo. "Ne gre za oboroževanje, ampak preprosto za opremljanje," je dejala. Nemški mediji so sicer večkrat poročali o dotrajanosti opreme nemške vojske.

Obrambi je že zdaj namenjen drugi največji kos nemškega proračuna. Za tekoče leto bi vlada namenila 38,5 milijarde evrov, za prihodnje pa 41,5 milijarde. Nemška obrambna ministrica Ursula von der Leyen je sicer predvidela, da je potrebnih še nekaj milijard več, a ji finančni minister Olaf Scholz ni ustregel.

Finančna vprašanja glede proračuna Evropske unije in evrskega območja naj bi Nemčija s Francijo uskladila do vrha Evropske unije v juniju, je še ocenila Merklova.

Stranke kritične do proračuna

Nemška vlada je za letos predvidela 341 milijard evrov izdatkov, kar je enako predvidenim prihodkom. Država se tako že peto leto zapored ne bo zadolžila. Proračun so zaradi različnih pogledov na izdatke za obrambo, infrastrukturo in davčne zakonodaje kritizirali poslanci Alternative za Nemčijo (AfD), gospodarsko usmerjeni Svobodni demokrati (FDP), Zeleni in Levica.

