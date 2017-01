MMCživo: Donald Trump: "Čas praznih besed je minil, prihaja čas dejanj."

V prestolnici tudi protestniki

20. januar 2017 ob 11:34,

zadnji poseg: 20. januar 2017 ob 18:40

Washington - MMC RTV SLO

Na Kapitolu je kot 45. ameriški predsednik prisegel Donald Trump.

Država mora služiti svojim državljanom, je med drugim v svojem prvem govoru kot predsednik dejal Trump, ki je dodal, da veliko ljudi ne živi v dobrih razmerah. Omenil je propadajoče tovarne in težave z mamili in nasiljem. To se bo končalo "zdaj in tukaj".

Ob tem je dejal, da so ZDA desetletja pomagale drugim državam in njihovim vojskam, pri tem porabili na tisoče milijard izven, medtem pa je domača infrastruktura propadala. POudaril je, da bo ZDA vodila nova vizija. "Najprej ZDA," je vizijo poimenoval Trump in poudaril, da bodo vse odločitve sprejete v korist ZDA in Američanov.

G. V., K. T.