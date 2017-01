Washington: V protestih proti Trumpu spopadi s policijo in razbite izložbe

Dan inavguracije ni minil mirno

20. januar 2017 ob 21:47

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V črno oblečeni protestniki so v ameriškem glavnem mestu pred inavguracijo Donalda Trumpa razbijali izložbe in ovirali promet ter se spopadli s policijo. Ta je uporabila solzivec in šok granate.

Reuters poroča, da je v središču mesta okoli 500 ljudi razbijalo pločnike in z njihovimi kosi nato razbijalo okna Bank of America in McDonald's, ki sta po poročanju te agencija simbola ameriškega kapitalističnega sistema. Do incidenta je prišlo okoli 90 minut pred prisego novega ameriškega predsednika, od kraja inavguracije pa je bil oddaljen 2,4 kilometra.

Policija je sporočila, da so aretirali 95 ljudi. Več ljudi naj bi bilo obtoženih izgredništva. Več sto ljudi je zahtevalo izpustitev skupine pridržanih in v policijo metalo steklenice in kamne. Policija je nato uporabila solzivec in šok granate.

Protestniki proti Trumpu so poleg tega blokirali več nadzornih točk, ki so vodile na območje, od koder se je lahko spremljala inavguracija. Reuters poroča, da je prišlo do prerivanj tudi med Trumpovimi podporniki in nasprotniki.

Večina protestov mirna

Večina protestov je ob močni policijski prisotnosti sicer potekala mirno. Na njih so se zbrali tisti, ki se zavzemajo za pravice priseljencev, proti vojnam, za legalizacijo marihuane ter proti rasizmu in za pravice žensk.

V središču Washingtona je bilo zaradi inavguracije razporejenih okoli 28.000 policistov in pripadnikov Tajne službe in drugih agencij.

Protesti so bili sicer organizirani v več mestih po svetu, med drugim v Tokiu, Madridu, Bruslju, Montrealu in Londonu. V soboto bo v Washingtonu medtem potekal t. i. "Pohod milijona žensk", ki naj bi se ga udeležilo več sto tisoč žensk in drugih, ki bodo izrazili podporo pravicam žensk.

B. V.