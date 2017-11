Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Merilne naprave so v Iraku izmerile potres z magnitudo 7,2. Fotografija je simbolična. Foto: EPA Dodaj v

Močan potres stresel Irak v bližini iranske meje

Potres čutili tudi v Bagdadu

12. november 2017 ob 20:27,

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 20:29

Bagdad - MMC RTV SLO, Reuters

Irak je stresel močan potres, katerega magnituda je v epicentru blizu mesta Halabja znašala 7,2 stopnje po Richterjevi lestvici. Oblasti poročajo o najmanj osmih poškodovanih vaseh na območju blizu iraško-iranske meje.

Potres so čutili tudi v prestolnici Bagdad in v Erbilu, prestolnici neodvisne regije Kurdistan. Kot na spletni strani poroča Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC), so tresenje tal občutili tudi v osrednji Turčiji in Združenih arabskih emiratih.

Reševalne ekipe so na poti na območje, več vasi je ostalo brez elektrike, poroča iraška državna televizija.

