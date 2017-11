Mugabeja k odstopu pozvala tudi lastna stranka

Vojni veterani napovedali množične proteste

17. november 2017 ob 11:35,

zadnji poseg: 17. november 2017 ob 21:47

Harare - MMC RTV SLO, Reuters

Predsednika Zimbabveja Roberta Mugabeja in njegovo ženo Grace Mugabe je k odstopu javno pozvala tudi njuna lastna stranka Zanu-PF, ki jo Mugabe vodi vse od neodvisnosti države, že skoraj 40 let.

Nezaupnico Mugabeju so potrdili območni odbori stranke v osmih od skupno desetih provinc v državi. Območni odbori Zanu-PF so ocenili, da je 93-letni predsednik "izgubil nadzor v stranki in pri vodenju vlade zaradi nesposobnosti, tudi zaradi visoke starosti", je sporočila državna televizija ZBC.

Odbori so pozvali tudi, naj nadzor prevzame Emmerson Mnangagwa, dosedanji podpredsednik, ki ga je Mugabe zaradi nelojalnosti prejšnji teden odstavil. Nekateri mediji poročajo, da se je Mnangagwa, ki ga na čelu države želi videti tudi vojska, že vrnil v državo. Neimenovani predstavnik stranke je že predtem sporočil, da imajo načrt, s katerim bodo Mugabeja prisilili k odstopu, če tega ne bo želel storiti sam.

Vojni veterani pozivajo k protestom

Vplivno združenje vojnih veteranov je po poročanju BBC-ja za soboto ljudi pozvalo k množičnim protestom proti Mugabeju. "Želimo obnoviti naš ponos in jutri je dan, ko lahko končamo delo, ki ga je začela vojska," je povedal vodja veteranov Christopher Mutsvangwa. "Za Mugabeja ni več poti nazaj. Mora oditi," je dodal. Protesti so podprli tudi opozicijski liberalci.

Mugabe prvič v javnosti po vojaškem udaru

Zimbabvejski predsednik se je predtem prvič po vojaškem prevzemu oblasti pojavil v javnosti, ko se je v prestolnici Harare udeležil slovesnosti ob podelitvi diplom. 93-letnik, oblečen v modro-rumeno akademsko haljo, se je ob različnih vzklikih iz množice usedel na velik lesen stol in razglasil, da se slovesnost lahko začne.

To je bil njegov prvi javni dogodek, potem ko je v sredo vojska izvedla vojaški udar. Mugabe je bil od takrat v hišnem priporu, na več srečanjih z vodstvom vojske pa naj bi zavrnil pozive k odstopu. Po navedbah nekaterih medijev si s tem kupuje čas za pogajanja o odhodu iz države. Kje je njegova žena Grace Mugabe, ki naj bi jo določil za svojo naslednico, še vedno ni znano.

"Kriminalci so povzročili socialno in gospodarsko trpljenje"

Oglasilo se je tudi vodstvo vojske. Kot so v državnem časniku The Herald sporočili generali zimbabvejske vojske, so aretirani "kriminalci", zbrani okoli Mugabeja, državi povzročili "socialno in gospodarsko trpljenje". Po navedbah prič so vojaki v sredo aretirali tudi finančnega ministra Ignatiusa Chomba. Drugih podrobnosti o aretiranih vojska ni sporočila.

Hkrati je vojska napovedala, da se bo o nadaljnjih ukrepih dogovorila s predsednikom Mugabejem, javnost pa bodo seznanili z morebitnimi dogovori. Zimbabvejski mediji so v četrtek objavili fotografijo srečanja med Mugabejem in načelnikom generalštaba Constantinom Chiwengo.

A. P. J., J. R.