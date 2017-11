Z odstavitvijo podpredsednika (verjetna) naslednica Mugabeja njegova žena

Mnangagwe več kot 40 let sodelavec Mugabeja

V Zimbabveju so odstavili podpredsednika države Emmersona Mnangagwo, ki naj bi bil po navedbah vlade nelojalen predsedniku Robertu Mugabeju.

"Ravnanje gospoda Mnangagwe pri izpolnjevanju njegovih nalog je bilo v neskladju z odgovornostmi. Podpredsednik je pokazal značilnosti nelojalnosti," je povedal minister za informiranje Simon Khaya Moyo. 75-letni Mangagwa se je omenjal kot glavni kandidat za naslednika Mugabeja. Zaradi njegove odstavitve, ki je, kot pravi uradni Harare, posledica nespoštovanja, nelojalnosti, prevare in nezanesljivosti, je najverjetnejša njegova naslednica žena Grace, ki je že predtem moža pozvala, naj odstavi podpredsednika.

Kot piše BBC, bo tako verjetno Grace na posebnem kongresu vladajoče stranke Domoljubna fronta (ZANU-PF) naslednji mesec imenovana za podpredsednico Zimbabveja. Mugabejeva je v navezavi na Mnangagwo dejala, da "morajo kačo udariti po glavi". Po njenih besedah je "kača odgovorna za frakcije, neenotnost in razkol frakcije", z njegovo odstavitvijo pa naj bi stranka "kongres pričakala enotna". Prejšnji mesec je opozarjala na državni udar, namigovala pa je, da naj bi za njim stali privrženci Mnangagwe.

Odstavitev podpredsednika je obsodila opozicija, ki je potezo označila za zavzetje države od dinastije Mugabe. Mnangagwa je bil sicer več kot 40 let tesen sodelavec Mugabeja. Bil je že njegov sodelavec med vojno za neodvisnost. Mnangagwa, ki so ga v stranki poimenovali "krokodil" in poudarjali njegovo bistroumnost, odstavitve še ni komentiral. V ZANU-PF sta se oblikovala dva tabora. Eden izmed njiju je za naslednika podpiral Mnangagwo, medtem ko je bil drugi naklonjen Grace Mugabe, ki je sicer v državi znana po razkošnem življenju. Zaradi sankcij ima prepoved vstopa v ZDA ali v države članice Evropske unije. Pred leti je izbruhnil škandal, ko ji je mož kar podelil doktorat.

Mugabe sicer Zimbabve vodi od leta 1980, ko je ta južnoafriška država razglasila neodvisnost. Sedem let pozneje je bil izvoljen za predsednika države, predtem pa je bil premier. 93-letni voditelj namerava biti kandidat vladajoče stranke na predsedniških volitvah, ki bodo naslednje leto. Te volitve so glede ustavnih določil tudi zadnje, na katerih lahko nastopi. Če bi bil izvoljen in bi končal mandat, bi bil ob koncu predsednikovanja star 99 let.

