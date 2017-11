Zimbabve: Mugabe pridržan, vojska prevzela nadzor nad državo

Vojska zanika državni udar

15. november 2017 ob 07:23,

zadnji poseg: 15. november 2017 ob 12:30

Harare - MMC RTV SLO, Reuters

Zimbabvejska vojska je prevzela nadzor nad državo in na njegovem domu pridržala predsednika Roberta Mugabeja, ki se počuti dobro, je po telefonskem pogovoru z Mugabejem sporočil južnoafriški predsednik Jacob Zuma.

Južna Afrika v Zimbabve pošilja obrambno ministrico Nosiviwe Mapisa-Nqakulo in ministra za varnost Bonganija Bonga, ki se bosta pogovorila tako s predsednikom Zimbabveja kot z vojaškim vrhom, saj želi sosednja država prispevati k mirni rešitve krize v Zimbabveju.

Vojska je z oklepniki zaprla ceste do vladnih prostorov, parlamenta in sodišč v prestolnici Harare in prevzela nadzor nad javno televizijo ZBC, kjer je generalmajor Sibuiso Moyo prebral izjavo, v kateri vojska zanika "vojaški prevzem vlade" in poudarja, da je predsednik Mugabe varen, sodstvo pa ostaja neodvisno.

"Iščemo kriminalce, ki obkrožajo Mugabeja in ki povzročajo družbeno in gospodarsko trpljenje v državi. Takoj, ko bomo končali misijo, pričakujemo, da se bo povrnilo normalno stanje," je prebral Moyo. Med prijetimi je finančni minister Ignatius Chombo.

Vojska je ljudi pozvala, naj ostanejo mirni, se izognejo nepotrebnim potem in raje ostanejo doma. Svoje državljane sta k temu pozvala tudi britansko in ameriško veleposlaništvo.

Mnangagwa začasni predsednik?

Na Twitter profilu Mugabejeve stranke Zanu-PF so sporočili, da je bil za začasnega predsednika postavljen bivši podpredsednik Emmerson Mnangagwa, ki ga je Mugabe sicer prejšnji teden odstavil, domnevno zaradi nelojalnosti, vendar je s tem dejanjem svojo soporogo, Grace Mugabe, postavil na mesto najverjetneše naslednice. Po poročanju BBC-ja sicer ni jasno, če s profilom v resnici upravlja stranka.

Aretirani minister in vodja podmladka

Vojska naj bi po navedbah Twitter profila stranke aretirala finančnega ministra Ignatiusa Chomboja in vodjo podmladka Kudzaia Chipango, ki je poudarjal, da vrhovni poveljnik Constantin Chiwenga, ki naj bi stal za prevzemom oblasti, nima polne podpore vojske.

Streli na severu mesta

V severnem predmestju prestolnice, kjer živijo predsednik in več zaposlenih v vladi, je bilo po poročanju BBC-ja pred pridržanjem Mugabeja slišati strelno orožje in topove. V prestolnici je po poročanju Reutersa pred bankami videti dolge vrste ljudi, ki želijo dvigniti gotovino, medtem ko taksiji zaposlene prevažajo na delovna mesta.

Vrhovni poveljnik napovedal možnost intervencije

Prevzem oblasti se je zgodil le nekaj ur po tem, ko je vladajoča stranka Zanu-PF vrhovnega poveljnika vojske Constantina Chiwengo obtožila izdajalskega obnašanja. Ta je napovedal možnost vojaškega posega, s katero bi "očistili" vladajočo stranko. Chiwenga je sicer prejšnji teden obiskal Kitajsko, medtem pa Kitajska sporoča, da je šlo le za običajen vojaški obisk. Mugabe je sicer že pred mesecem napovedoval možnost vojaškega upora.

J. R.