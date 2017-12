Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V nočnem požaru v priljubljenem kompleksu restavracij in trgovin v Mumbaju je umrlo najmanj 15 ljudi. Foto: Reuters Dodaj v

Mumbaj: Požar zajel priljubljeno restavracijo; 15 mrtvih

11 deklet umrlo na rojstnodnevni zabavi

29. december 2017 ob 08:19

Mumbaj - MMC RTV SLO, STA

O hudem požaru poročajo tudi iz Mumbaja v Indiji, kjer so ognjeni zublji terjali najmanj 15 življenj, še več ljudi je ranjenih.

Zagorelo je malo po polnoči v Kamala Millsu, priljubljenem kompleksu z restavracijami, hoteli in trgovinami v središču mesta, ogenj, ki se je razširil iz restavracije na terasi, pa je kompleks povsem zajel v vsega pol ure, poroča BBC.

Številni gostje so umrli, ker so se pred požarom zatekli v toaletne prostore. Krajevni mediji poročajo, da številni niso mogli zapustiti restavracije, ker se je zrušil viseči strop.

"Prišlo je do stampeda in nekdo me je porinil," je na Twitterju zapisala Sulbha Arora, ki je bila v času požara v stavbi. "Ljudje so tekli čez mene, medtem ko se je strop v ognju zrušil." Med žrtvami je 11 deklet, ki so bile v restavraciji na rojstnodnevni zabavi, vse pa so umrle zaradi zadušitve.

Preiskujejo lastnike

Oblasti so uvedle preiskavo zoper lastnike restavracije. Indijski premier Narendra Modi je družinam žrtev izrazil sožalje. "V mislih sem z družinami, užaloščenimi v teh urah žalosti," je sporočil na Twitterju.

Požari v Indiji so sicer zaradi slabih varnostnih standardov in pomanjkljivega nadzora pogosti. Tako je pred nekaj tedni v požaru, zaradi katerega se je zrušila stavba, umrlo 12 delavcev, ki so spali.

K. S.