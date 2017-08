Na avstrijski gori umrlo pet alpinistov

Razlog za nesrečo ni potrjen

27. avgust 2017 ob 14:19

Zell am See - MMC RTV SLO, STA

V avstrijskih gorah se je zgodila huda nesreča, v kateri je umrlo pet ljudi, en človek pa je huje poškodovan. Reševalci domnevajo, da se je naveza alpinistov strgala in so padli v globino.

Vzrok nesreče na 2813 metrov visoki gori Mannlkarscharte blizu letovišča Zell am See sicer še ni potrjen. V reševalni akciji je po besedah vodje reševalcev Rdečega križa Antona Voithoferja sodelovalo pet helikopterjev. Poškodovanega planinca, ki je v kritičnem stanju, so prepeljali v bolnišnico v Schwarzachu.

Za zdaj ni znano, od kod so žrtve. Gre za najhujšo nesrečo v avstrijskih gorah letos. Vsako leto sicer v Avstriji v gorah umre več deset ljudi.

B. V.