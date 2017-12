Na čelu poljske vlade namesto Szydlove finančni minister Morawiecki

Priljubljena političarka ostaja namestnica premierja

8. december 2017 ob 07:05

Varšava - MMC RTV SLO, STA

Čeprav je Beata Szydlo v poljskem parlamentu prestala glasovanje o zaupnici, je odstopila s položaja premierke, kjer jo bo zamenjal dozdajšnji minister za finance Mateusz Morawiecki.

Syzdlova je ponudila odstop političnemu odboru vladajoče stranke Zakon in pravičnost (Pis), ki jo je slednji sprejel in na položaj imenoval Morawieckega, sicer zaupnika najvplivnejšega politika v državi Jaroslawa Kaczynskega. Po besedah tiskovne predstavnice stranke Beate Mazurek, je sprememba na položaju predsednika vlade posledica tega, "da se soočamo z novimi nalogami v zunanji in notranji politiki." Syzdlova ostaja v vladi kot namestnica premierja.

Kot je še dejala Mazurekova, je prišlo v stranki do razvoj nalog v okviru projekta sprememb, pri čemer poznavalci ocenjujejo, da se želi stranka bolj osredotočiti na gospodarsko politiko in računa na izkušnje Morawieckega. To naj ne bi bil še konec sprememb v vladi, nove naj bi sledile januarja.

Za Szydlovo je na glasovanju o nezaupnici glasovalo 239 poslancev, za nezaupnico pa je glasovalo 168 poslancev.

Priljubljena političarka, ki je bila na čelu vlade od leta 2015, ko je PiS prišel na oblast, je še pred glasovanjem predčasno odšla iz parlamenta na pogovore o preoblikovanju vlade s predsednikom države Andrzejem Dudo in vodjo PiS Kaczynskim, ki so ga omenjali tudi kot možnega novega premierja. 54-letnica je, tako kot novi premier, politično lojalna Kaczynskemu, a v zadnjem času je bilo vse več znakov, da ne uživa njegovega popolnega zaupanja.

Morawiecki je bil do leta 2015 predsednik banke Zachodni WBK, nato pa je postal minister za razvoj in namestnik premierke. Lani je postal finančni minister. Zavzema se za večjo vlogo države v gospodarstvu. Gospodarsko rast pa vidi v velikih investicijah, poroča dpa.

K. T.