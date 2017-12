Na Hrvaškem opozarjajo pred epidemijo ošpic

Po prvem smrtnem primeru v Srbiji

28. december 2017 ob 16:22

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški zavod za javno zdravstvo (Hzjz) je po tem, ko so v Srbiji zabeležili prvi smrtni primer zaradi ošpic, opozoril, da obstaja možnost vnosa virusa ošpic na Hrvaško in epidemije ošpic.

Ob tem so poudarili, da je cepljenje proti ošpicam najboljši ukrep za preprečevanje epidemije. Prebivalcem so svetovali, naj se zaščitijo s cepljenjem, če tega še niso storili.

Hzjz v današnjem sporočilu navaja, da je tveganje za epidemijo ošpic na Hrvaškem obstajalo tudi pred epidemijo ošpic v Srbiji. Potrdili so, da na Hrvaškem vsako leto beležijo posamezne primere ošpic, "uvoženih" iz drugih držav.

Poudarili so, da v večini primerov ni prišlo do širjenja te nalezljive bolezni med prebivalstvom predvsem zaradi visoke precepljenosti na Hrvaškem. Kot so poudarili, je temeljni ukrep za preprečevanje epidemije ošpic vzdrževanje visokega odstotka cepljenega prebivalstva.

Vse manjša precepljenost

Opozorili so, da se v zadnjih šestih letih na nekaterih območjih Hrvaške zmanjšuje precepljenost, posebej v Dubrovniku, Splitu, Osijeku in na Reki. Kot ocenjujejo, obstaja možnost, da bi na območjih, kjer je precepljenost nižja, lahko prišlo do manjših epidemij, predvsem če bi zboleli predšolski otroci.

Spomnili so, da je manj cepljenih med Romi, ki menjujejo bivališča, in da je bila manjša epidemija ošpic na Hrvaškem v letih 2014 in 2015.

Hzjz je tudi tistim, ki bi po vrnitvi iz drugih držav zaradi povišane telesne temperature in osipa po obrazu ter telesu posumili, da so zboleli zaradi ošpic, naj ne hodijo v čakalnice, temveč naj pokličejo osebnega zdravnika in se z njim posvetujejo po telefonu, da bi se tako izognili širjenju virusa ošpic v zdravstvenih ustanovah.

Statistika kaže, da umre en človek od tisoč ljudi, ki zbolijo za ošpicami. Ta odstotek je višji, če je med bolniki več podhranjenih in ljudi z imunskimi težavami. V Srbiji so letos zabeležili več kot 680 primerov ošpic, en človek, in sicer 30-letni moški, pa je umrl.

K. S.