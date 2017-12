Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 10 glasov Ocenite to novico! Mladi bolnik je umrl na beograjski kliniki za infekcijske in tropske bolezni. Foto: Reuters Dodaj v

V Srbiji prva smrtna žrtev zaradi ošpic

Večina obolelih ni bila cepljenih

27. december 2017 ob 10:15

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Iz Srbije poročajo o prvi smrtni žrtvi zaradi ošpic. Dvajsetletni moški iz Beograda je zaradi zapletov ob okužbi z ošpicami davi umrl na beograjski kliniki za infekcijske in tropske bolezni. Mladenič ni bil cepljen.

V Srbiji so od začetka oktobra do danes imeli 654 primerov okužb z ošpicami.

Najmlajša oseba, ki je v Srbiji zbolela za ošpicami, je stara dva meseca, najstarejša pa 60 let. Največ je med obolelimi otrok, starih pet let, in med odraslimi, starih 30 let.

Večina obolelih, kar 91 odstotkov, ni bila cepljena ali ni bila v celoti cepljena proti ošpicam oz. je bila cepljena z neznanim cepivom, poroča srbska radiotelevizija.

