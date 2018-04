Na Hrvaškem prijet lastnik največjega strežnika za kibernetske napade

Najstnik vodil webstresser.org

25. april 2018 ob 16:23

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Na Hrvaškem so prijeli 19-letnega hrvaškega državljana, ki je bil lastnik največjega svetovnega nezakonitega spletnega servisa za kibernetske napade webstresser.org.

Spletna stran je predstavljala globalno grožnjo za ključne spletne storitve, ki jih ponujajo banke, poslovni sektor in državne institucije.

Uporabniki webstreserja so lahko najeli storitev DDoS (Distributed Denial of Service) za kibernetske napade na lastnike spletnih strani v celotnem svetovnem internetnem omrežju.

Webstresser je omogočal napadalcem, da na daljavo upravljajo z napravami, ki so bile povezane s spletom, ter usmerjajo velik spletni promet proti določeni spletni strani. Posledično je prihajalo do upočasnitve delovanja napadene spletne strani ali do njene nedosegljivosti, kar je preprečilo dostop uporabnikom do spletnih storitev, so zapisali na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva.

Kot so dodali, je imel webstresser 136.000 registriranih uporabnikov, ki so s plačilom 15 evrov ali bitcoini lahko izvajali napade DDoS. Do ukinitve spornega strežnika pa so z njega izvedli več kot štiri milijone kibernetskih napadov po celotnem svetu. Webstresser je skrbel tudi za brisanje sledi za napadalci.

Grozi mu do osem let zapora

Hrvaški policisti so najstnika prijeli v torek ter so ga kazensko ovadili zaradi kaznivih dejanj v računalništvu. Fantu, ki je deloval v Zsprešiću pri Zagrebu, grozi od leta in osem let zapora.

Spletno stran so ukinili v mednarodni policijski operaciji Manufaktura, v kateri so Hrvati sodelovali s kolegi iz Europola ter iz Nizozemske, Velike Britanije, Kanade, Srbije, Italije, Španije in Hongkonga. V teh državah so izvedli tudi policijska posredovanja proti pomočnikom hrvaškega državljana ter DDoS napadalci. Administratorji webstresserja so bili v Srbiji, Kanadi in Veliki Britaniji.

V mednarodni policijski akciji so prijeli šest domnevnih članov skupine, ki je bila za webstresserjem, ter zasegli več računalnikov, je poročal BBC na svoji spletni strani. Kot so navedli, je med osumljenci tudi britanski državljan, ki naj bi lani napadel več londonskih bank in povzročil več sto tisoč funtov škode.

K. S.