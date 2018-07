Na jugu Iraka protesti zaradi brezposelnosti. Več ranjenih in mrtvih.

Država si prizadeva za obnovo po spopadih z IS-jem

15. julij 2018 ob 18:13

Bagdad - MMC RTV SLO, STA

Na jugu Iraka že več kot teden dni potekajo protesti zaradi brezposelnosti in pomanjkanja osnovnih storitev. V spopadih s policijo je bilo doslej ranjenih več deset ljudi, nekaj ljudi je tudi umrlo.

Izgredi so pred tednom dni najprej izbruhnili v provinci Basra, ko je policija med protestom mladih, ki so zahtevali službe in vlado obtožili neuspeha pri zagotavljanju osnovnih storitev, ustrelila in ubila eno osebo. Zaradi strelnih ran sta nato v petek zvečer umrla še dva protestnika, pri čemer ni znano, kdo je odgovoren za njuno smrt.

Protesti so se v Basri nadaljevali tudi ta konec tedna, zato je iraški premier Haider Al Abadi v soboto napovedal nova sredstva in vlaganje v to pokrajino, bogato z nafto. Kljub temu so v mestu Basra protestniki danes med drugim poskušali vdreti v prostore sedeža guvernerja, kar pa jim je s solzivcem preprečila policija. Nemška tiskovna agencija medtem poroča, da sta bili danes tu ubiti dve osebi.

Policija je poleg tega na jugu mesta s solzivcem razpršila množico protestnikov, ki so si z metanjem kamenja poskušali utreti pot do naftnega polja Zubeir. Solzivec je ohromil več ljudi, med njimi tudi novinarje, še poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protesti tudi drugod po državi

Protesti potekajo tudi v nekaterih drugih provincah in so se razširili do glavnega mesta Bagdad. Med drugim so demonstracije izbruhnile v glavnem mestu sosednje province Di Kar, Nasirija, kjer je množica ljudi pred uradom guvernerja v pripadnike varnostnih sil metala kamenje, zaradi česar so izbruhnili spopadi s policijo. Pri tem je bilo poškodovanih 15 protestnikov in 25 policistov.

Izgredi so potekali tudi v provinci Mutana, kjer se je pred sedežem tamkajšnjega guvernerja zbralo več sto ljudi, ki so zažgali dele stavbe. Tu naj bi bili po navedbah lokalnih medijev ubiti trije ljudje, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Protesti in spopadi med protestniki in policijo so po navedbah AFP-ja potekali še v provincah Nadžaf in Karbala, v slednji pa naj bi bilo v spopadih med protestniki in policijo poškodovanih najmanj 30 ljudi.

Protesti so izbruhnili v času, ko si Irak prizadeva za obnovo države po triletnih spopadih s samooklicano Islamsko državo, ki je več let nadzorovala velike dele iraškega ozemlja.

B. V.