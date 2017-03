Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! ECB se je za umik 500-evrskega bankovca odločila, ker obstajajo tveganja, da je mogoče bankovce z velikimi zneski zlahka uporabiti za financiranje terorizma. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Kosovu zasegli za več kot 2 milijona evrov lažnih bankovcev

Zasegli so še dva kamerunska potna lista in dovoljenje za prebivanje v Franciji.

11. marec 2017 ob 10:46

Priština - MMC RTV SLO

Kosovska policija je zasegla za več kot dva milijona evrov ponarejenih bankovcev. Gre za enega največjih zasegov v zadnjih desetletjih.

Na kosovsko-albanski meji so v petek mejni organi ustavili taksi, v katerem sta bila dva moška, domnevno iz Kameruna in Albanije. Pri pregledu so v prtljažniku v torbi našli več sto "bankovcev" v vrednosti po 50, 100, 200 in 500 evrov, poleg pa so našli še zvitke papirja, odrezane v velikosti bankovcev, in kemične snovi za tisk. Skupno je bilo lažnih bankovcev za 2.131.000 evrov. Oba moška je policija priprla, še poroča BBC.

Policija je poleg ponarejenega denarja zasegla še dva kamerunska potna lista in dovoljenje za prebivanje v Franciji.

Kot je znano, je Svet Evropske centralne banke (ECB) maja lani sklenil, da zaradi tveganj, povezanih s financiranjem terorizma, ECB ne bo več tiskal bankovcev za 500 evrov in jih bo umaknil iz obtoka do konca leta 2018.

K. T.