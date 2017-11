Na Macronovi podnebni konferenci bo sodelovala tudi Sirija, ne bo pa Trumpa

Ustvarjanje zavezništev za pariški podnebni sporazum

7. november 2017 ob 17:55

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v okviru izvajanja pariškega podnebnega sporazuma za december sklical podnebno konferenco v Parizu, na kateri naj bi prvič sodelovala Sirija, visoki predstavniki ZDA pa nanjo niso prejeli povabila.

Ameriški predsednik Donald Trump je namreč ZDA letos povlekel iz uresničevanja pariškega podnebnega dogovora, ki si prizadeva za zmanjšanje zračne onesnaženosti z ogljikovimi delci. Zaradi tega visoki predstavniki ZDA na prihajajočo podnebno konferenco za zdaj niso povabljeni. "ZDA imajo za konferenco poseben status," je sporočil predstavnik Macronovega kabineta, ki je pojasnil, da bodo povabljeni nižji predstavniki ZDA, ne pa tudi predsednik države.

Junija letos so ZDA sporočile, da bodo odstopile od sporazuma, vendar pravila sporazuma ne omogočajo odstopa pred letom 2020. Trump je takrat dejal, da bi sporazum onemogočil vzpostavljanje 6,5 milijona ameriških delovnih mest in povzročil tri bilijone dolarjev izgube bruto domačega proizvoda.

Na mednarodno konferenco, ki je načrtovana za 12. december, je povabilo prejelo več kot sto držav in tudi več nevladnih organizacij. Med povabljenimi sta tudi Sirija in Nikaragva, edini državi, ki leta 2015 sporazuma nista podpisali. Nikaragva je to po poročanju BBC-ja storila letos oktobra. Na konferenci naj bi se osredotočili na "vzpostavljanje koalicij" v povezavi s financami in trgovanjem, s katerimi bi podprli pariški podnebni sporazum, je sporočil Macron.

Sirija se pridružuje sporazumu

Predstavniki Sirije so na potekajoči podnebni konferenci Združenih narodov v Bonnu sporočili, da bodo organizaciji v najkrajšem možnem času poslali dokumenti o pridružitvi. Med podpisovanjem pogodbe leta 2015 so v Siriji potekali krvavi spopadi med oblastmi in samooklicano Islamsko državo, zaradi česar podpis pogodbe ni bil mogoč, še poroča BBC.

ZDA, Evropa in Kitajska skupno sicer prispevajo skoraj polovico svetovnega ogljičnega onesnaženja, poroča BBC.

J. R.