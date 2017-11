V Bonnu množični protesti pred začetkom svetovne podnebne konference

Na konferenci bodo ratificirali pariški podnebni sporazum

4. november 2017 ob 19:14

Bonn - MMC RTV SLO, STA

V nemškem Bonnu se je dva dni pred začetkom svetovne podnebne konference na ulice zgrnilo okoli 25.000 ljudi in zahtevalo okrepitev prizadevanj za izpolnjevanje ciljev pariškega podnebnega sporazuma.

Na konferenci Združenih narodov COP23 bodo ratificirali pariški podnebni sporazum. Protestniki zahtevajo, da se cilji sporazuma dosežejo hitreje, predvsem zmanjšanje količine toplogrednih plinov in prehod iz premoga na obnovljive vire energije, poroča Euronews. Po navedbah policije je protest minil brez incidentov.

Med protesti, h katerim so med drugim skupaj pozvale organizacije Greenpeace, Oxfam in WWF, se je približno tisoč protestnikov iz 40 kilometrov oddaljenega Kölna s kolesi odpravilo proti mestu Bonnu, s čimer so želeli opozoriti na negativne posledice motorjev z notranjim izgorevanjem.

Največja mednarodna konferenca v Nemčiji

Svetovna podnebna konferenca, na kateri bo med 6. in 17. novembrom sodelovalo več kot 23.000 predstavnikov iz 197 držav, bo namenjena sprejemanju nadaljnjih korakov pri izvajanju pariškega podnebnega sporazuma iz leta 2015. Gre sicer za največjo mednarodno konferenco v zgodovini Nemčije.

Nemška ministrica za okolje Barbara Hendricks je ob tako množični udeležbi na protestih izrazila upanje, da bo konferenca prinesla konkretne rešitve. Veliko držav po pisanju nemške tiskovne agencije DPA upa na odločno nasprotovanje Trumpovemu odstopu od pariškega podnebnega sporazuma.

