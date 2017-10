Na Portugalskem samo v nedeljo 440 požarov; najmanj 30 ljudi je umrlo

Portugalski premier razglasil naravno katastrofo

16. oktober 2017 ob 12:11

Lizbona - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Obsežni požari v Španiji in na Portugalskem so v soboto in nedeljo po zadnjih podatkih zahtevali več kot 30 žrtev. "To je bil najhujši dan letos," je dejstvo, da je samo v nedeljo na Portugalskem divjalo 440 požarov, označila tiskovne predstavnica portugalske civilne zaščite.

Požari so po besedah tiskovne predstavnice portugalske civilne zaščite Patricie Gaspar posledica neobičajno visokih temperatur in hude suše. Več tisoč gasilcev se še vedno bori s 145 požari, 32 med njimi je večjih. Po zadnjih podatkih je umrlo 27 ljudi, 51 je ranjenih. Prekinjene so številne cestne povezave, med drugim so zaprte tri avtoceste, tudi glavna povezava med Lizbono in Portom. Sprva so agencije poročale o šestih smrtnih žrtvah požarov, potem pa se je število močno zvišalo. Portugalsko so hudi požari prizadeli že junija, ko je v velikem požaru v osrednjem delu države umrlo 64 ljudi.

Portugalski premier Antonio Costa je požare razglasil za naravno katastrofo.

V Španiji najhuje v Galiciji

V Španiji so se ognjeni zublji hitro širili tudi zaradi močnih vetrov, ki jih je povzročil orkan Ophelia, ki je danes dosegel Irsko. V Španiji je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti podtaknjenih najmanj 17 požarov, ki so v nedeljo zahtevali tri smrtne žrtve. Razmere so najbolj kritične v Galiciji, kjer bi se 15 požarov lahko združilo v enega ogromnega, je dejal predsednik regionalne vlade Alberto Nuñez Feijoo. "Razmere so kritične."

V bližini največjega galicijskega mesta, Viga, gori pet požarov, med drugim so morali na obrobju mesta evakuirati nakupovalno središče in

tovarno avtomobilskega kandidata PSA Peugeot Citroen. Zublji pa so že dosegli park O Castro v središču mesta, je poročala španska televizija TVE. Najmanj deset šole je zaprtih, zaradi požarov je prekinjena železniška povezava med Vigojem in Barcelono. V pokrajini je zaprtih tudi več cest.

K. T.