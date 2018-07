Na Portugalskem sprejeli nov zakon glede spremembe spola

Šesta evropska država, ki dovoljuje samoodločanje pri transspolni identiteti

13. julij 2018 ob 11:19

Lizbona - MMC RTV SLO, STA

Portugalski parlament je sprejel zakon, ki bo državljanom dovoljeval spremembo spola in njihovega imena od 16. leta starosti brez zdravstvenega poročila, ki bi dokazovalo "motnjo identitete".

Portugalska se je s tem pridružila Danski, Malti, Švedski, Irski in Norveški in bo postala "šesta evropska država, ki dovoljuje samoodločanje pri transspolni identiteti ... brez skrbstva tretje osebe in diagnoze o motnji identitete", je povedala poslanka Sandra Cunha iz Levega bloka. "Nihče ne potrebuje tretje osebe, da ve, ali je moški ali ženska, fant ali dekle," je dejala v parlamentu pred glasovanjem.

Transspolne osebe so morale doslej skladno s predhodnim zakonom, ki je veljal od leta 2011, za spremembo spola predložiti zdravstveno poročilo, ki je dokazovalo, da se spolna identiteta osebe ne ujema z njenim biološkim spolom.

Predsednik prvotni različici dal veto

V četrtek sprejeti zakon mora sicer podpisati še konservativni predsednik Marcelo Rebelo de Sousa, ki je prvotni različici zakona, ki jo je parlament sprejel že aprila, dal veto. Takrat je za primere mladoletnikov od 16. do 18. leta starosti zahteval zdravstveno potrdilo, ki bi podprlo njihovo odločitev. Ob tem je sicer podprl načelo, da pri transspolni identiteti ne gre za "nenaravno patologijo ali duševno stanje".

Del zakona je bil zato popravljen, mladoletniki pa bodo zdaj potrebovali zdravstveno poročilo, ki bo potrdilo le zmožnost sprejemanja odločitev in zadostno informiranost, brez sklicevanja na diagnozo spolne identitete. Novi zakon sicer ostaja neodvisen od morebitnega operativnega posega za spremembo spola. Poleg tega prepoveduje operativne posege pri dojenčkih, ki so se rodili tako z moškim kot tudi ženskim spolnim organom, da bodo lahko v prihodnosti sami odločili o svojem spolu.

T. J.