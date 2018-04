Portugalska odpravlja nujnost kirurškega posega za določanje spola otrok

Portugalci bodo po novem tudi enostavneje spremenili spol

13. april 2018 ob 22:08

Lizbona - MMC RTV SLO, Reuters

Portugalska je sprejela novo zakonodajo, po kateri medicinski poseg na otrocih, ki se rodijo brez izrazito moških ali ženskih genitalij, ne bo več obvezen. Zakonodaja tudi poenostavlja pogoje za spremembo spola.

Na interseksualcih oziroma ljudeh, ki se rodijo brez izrazito moških ali ženskih zunanjih genitalij, kirurgi pri starosti dveh let ali manj običajno opravijo medicinski poseg, s katerim "feminizirajo" ali "maskulinizirajo" spolovila. Poseg je v večini držav zakonsko obvezen, tudi kadar ni medicinsko nujno potreben, izhaja pa iz prepričanja, da bo osebi olajšal življenje in razbremenil starše.

Nasprotniki kirurške določitve spola trdijo, da tovrstni posegi povzročajo vseživljenjske bolečine, sterilizacijo, izgubo spolne sle in zdravstvene težave. Po podatkih Združenih narodov je na svetu okoli 129 milijonov ljudi oziroma 1,7 odstotka populacije, ki so se rodili z nedoločenim spolom.

Portugalska je po Malti druga evropska država, ki odpravlja nujnost tovrstnega medicinskega posega, podobna zakonska sprememba pa se napoveduje tudi Nemčiji, kjer je vrhovno sodišče novembra lani razsodilo, da morajo imeti starši možnost identifikacije "tretjega spola" svojega otroka, vlada pa ima do konca leta 2018 čas za sprejem ustrezne zakonodaje, poroča BBC.

Transseksualcem ni treba biti več "duševno bolni"

Nova zakonodaja prav tako prinaša velike spremembe za transseksualce - ljudi, ki se ne istovetijo s spolom, s katerim so bili rojeni. Zakonodaja odpravlja nujnost medicinske diagnoze duševne bolezni za zakonito spremembo spola.

Prav tako starost za zakonito spremembo spola znižuje z 18 na 16 let, vendar bodo mladoletni za spremembo spola morali predložiti dovoljenje staršev oziroma skrbnikov.

Portugalska je z novo zakonodajo postala šele šesta evropska država, ki omogoča spremembo spola brez predhodnega kirurškega posega ali diagnoze duševne bolezni, sporoča ILGA-Europe, mreži LGBTI-skupin. Preostale države so Malta, Norveška, Danska, Irska in Belgija.

Zakonodaja je nov velik korak za transseksualce na Portugalskem, ki so še do leta 2011 za spremembo spola morali sterilizirati in nato tožiti državo zaradi napačne dodelitve spola. Vse od takrat je spol po podatkih pravosodnega ministrstva spremenilo 485 ljudi.

"Kadar je transljudem zaupano odločanje o lastni identiteti, to izraža spoštovanje," je dejal predstavnik organizacije Transgender Europe Richar Kohler in dodal, da zakonodaja omogoča "vsakomur, ki potrebuje zakonsko spremembo spola, da ta birokratski postopek hitro opravi in nadaljuje svoje življenje".

Liberalizacija portugalske zakonodaje

Portugalski 230-članski parlament je s 109 glasovi prednosti izglasoval novi zakon, ki je po dekriminalizaciji drog leta 2001, omogočenju porok istospolnih partnerjev leta 2010, omogočenju posvojitve otrok istospolnih partnerjev leta 2016 in legalizaciji nadomestnega materinstva istega leta nov premik v liberalizaciji portugalske zakonodaje. Novi zakon mora sicer podpisat še predsednik države Marcelo Rebelo de Sousa. V parlamentarno razpravo po poročanju BBC-ja kmalu prihajata tudi zakona o medicinski uporabi marihuane in evtanaziji.

J. R.