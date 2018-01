Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Večina Šrilančank ne pije, ker je to v nasprotju s prepričanji družbe. Foto: Reuters Dodaj v

Na Šrilanki ženske še naprej ne bodo smele kupovati alkohola

Predsednik ocenjuje, da se drastično viša delež žensk, ki pijejo

14. januar 2018 ob 20:58

Kolombo - MMC RTV SLO

Predsednik Šrilanke Maithripala Sirisena je preprečil uvedbo pravila, po katerem bi bil ženskam na Šrilanki, prvič po več kot 60 letih, dovoljen nakup alkohola.

Kot je dejal, je vladi odredil umik reforme, ki bi poleg izenačitve pravic moških in žensk glede nakupa alkohola ženskam omogočila, da delajo v barih, ne da bi za to potrebovale dovoljenje. Ob tem je pojasnil, da je za napovedano vladno reformo izvedel v medijih. Šrilanška vlada je namreč v sredo oznanila, da bo spremenila zakon iz leta 1955, ker je diskriminatoren do žensk, poroča BBC.

Kritiki so v odzivu na njegovo potezo predsednika ostro napadli, da ne jemlje dovolj resno enakopravnosti spolov. "Ne gre samo za arhaičen seksistični zakon, temveč za arhaičen seksistični sistem, v katerem je ta zakon zgolj eno od orodij nadzora," je v odzivu zapisal eden od blogerjev.

S spremembo zakona bi lahko polnoletne Šrilančanke prvič po več kot 60 letih znova zakonito kupovale alkohol, novost pa bi bilo tudi podaljšanje prodajnega časa za alkohol: namesto med 9. in 21. uro bi lahko alkohol prodajali med 8. in 22. uro.

Vodilni menihi so ostro nastopili proti napovedani reformi, kot argument pa navedli, da bi to lahko uničilo šrilanške družine, saj bi lahko več žensk postalo odvisnih od alkohola. Predsednik Sirisena je na shodu, na katerem je sporočil novico o blokadi spremembe zakona, dejal, da je prisluhnil kritikom reforme. Za številne njegova poteza sicer ni bila presenečenje, saj je znan po svojem ostrem nasprotovanju alkoholu, v preteklosti pa je že večkrat posvaril, da se uživanje alkohola med Šrilančankami "drastično" povečuje.

In koliko alkohola spijejo?

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2014 80,5 odstotka Šrilančank nikoli ne pije alkohola. Pri moških je ta delež 56,9 odstotka. Kot še navaja BBC, večina žensk na Šrilanki ne uživa alkohola, ker je to po njihovem prepričanju v nasprotju s šrilanško kulturo.

K. T.