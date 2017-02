Izrael članom Human Rights Watcha ne bo izdajal vizumov zaradi "sovražnih namer"

Izrael ob boku Severne Koreje, Uzbekistana, Sudana, Kube, Venezuele

24. februar 2017 ob 18:23

Tel Aviv - MMC RTV SLO/STA

Izrael članom organizacije za varstvo človekovih pravic Human Rights Watch (HRW) ne bo več izdajal delovnih vizumov. HRW je sicer večkrat kritiziral izraelsko vojaško okupacijo palestinskih ozemelj.

Izrael HRW s sedežem v New Yorku obtožuje, da je pristranska oziroma propalestinska in da deluje proti Izraelu, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili danes iz te organizacije.

Pred meseci je HRW vložil prošnjo za delovni vizum za direktorja izpostave organizacije v Izraelu in Palestini, Američana Omarja Shakirja. Pred dnevi so ji izraelske oblasti sporočili, da so prošnjo zavrnili, češ da HRW sploh "ni prava organizacija za človekove pravice".

Odločitev o zavrnitvi je za AFP potrdil tiskovni predstavnik izraelskega zunanjega ministrstva Emanuel Nahšon. Po njegovih besedah je HRW večkrat dokazal, da je "načelno pristranska in protiizraelska organizacija z očitnimi sovražnimi namerami".

Nahšon je še dodal, da organizacije niso prepovedali in da bodo lahko njeni izraelski in palestinski zaposleni še naprej delali v Izraelu in objavljali poročila.

Shakir je glede izraelske odločitve dejal, da je šokiran. "Delamo v več kot 90 državah po svetu. Veliko vlad ne mara naših poglobljeno raziskanih ugotovitev, vendar njihov odgovor ni zadušitev glasnikov," je dejal. Shakir je še dejal, da so izraelske oblasti sporočile, da bodo zavračale vizume tudi drugim neizraelskim in palestinskim članom osebja HRW-ja.

Visok predstavnik HRW-ja Iain Levine je po poročanju Al Džazire dejal, da bi morala odločitev Izraela skrbeti vse, "ki jih zanima izraelska zavezanost osnovnim demokratičnim vrednotam." Shakir je izpostavil, da ima HRW malo stikov s Severno Korejo, Sudanom, Uzbekistanom, Kubo in Venezuelo, kjer po njegovih besedah ni interesa za razpravo o človekovih pravicah. Izrael se zdaj pridružuje tem državam, je dodal.

Opozorilo nevladnih organizacij

17 nevladnih organizacij je v skupnem sporočilu za javnost izrazilo solidarnost s Shakirjem in HRW-jem. "Niti zapiranje izraelskih meja organizacijam za človekove pravice ali aktivistom niti drugi ukrepi izraelske vlade proti organizacijami, ki kritizirajo okupacijo, nas ne bodo odvrnile od nadaljnjega poročanja o kršenju človekovih pravic na območjih, ki jih nadzira Izrael," so zapisali v sporočilu.

HRW je recimo lani objavil poročilo, v katerem je razkril, kako mednarodna in izraelska podjetja, ki delujejo v izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu, sodelujejo pri kršenju pravic. Spomnimo, izraelske naselbine na palestinskem ozemlju so nezakonite po mednarodnem pravu, saj predstavljajo kršitev 4. Ženevske konvencije, pa definiciji Mednarodnega kazenskega sodiščea (ICC) pa so vojni zločin.

V HRW-ju sicer poudarjajo, da dokumentirajo kršitve mednarodnega humanitarnega prava na vseh straneh, torej tudi na strani palestinskih oblasti in Hamasa, v Gazi vladajočega palestinskega gibanja.

B. V.