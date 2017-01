Na vzhodu Ukrajine novi spopadi med vojsko in proruskimi separatisti

Organizacije pozivajo k spoštovanju sporazuma iz Minska

31. januar 2017 ob 19:30

Kijev - MMC RTV SLO/STA

Na vzhodu Ukrajine se že tretji dan zapored nadaljujejo spopadi med ukrajinsko vojsko in proruskimi separatisti. Gre za najhujše spopade, odkar sta strani decembra podprli prekinitev ognja. Mednarodne organizacije pozivajo obe strani k prekinitvi spopadov in spoštovanju mirovnega sporazuma iz Minska.

Industrijsko mesto Avdiivka v bližini Donecka je od nedelje prizorišče spopadov, kjer želijo separatisti prevzeti oblast od vladnih sil. Do zdaj je v spopadih umrlo že najmanj 15 civilistov in borcev na obeh straneh, več deset jih je bilo ranjenih. V Avdiivki je zaradi spopadov več tisoč ljudi brez elektrike in ogrevanja.

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko, ki je zaradi spopadov predčasno prekinil obisk v Berlinu, je izrazil skrb, da se bo intenzivnost spopadov povečala zaradi naklonjenosti novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa Rusiji. Spopadi so namreč znova izbruhnili po sobotnem telefonskem pogovoru med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

"Grobo kršenje premirja"

Več mednarodnih organizacij je obe strani pozvalo k umiritvi spopadov in spoštovanju mirovnega sporazuma iz Minska. "Intenzivni spopadi v okolici Avdiivke v zadnjih nekaj dneh, v katere je vključeno hujše obstreljevanje s prepovedanim orožjem in več žrtvami, je grobo kršenje premirja, ki je bilo sklenjeno v skladu s sporazumom iz Minska," so sporočili iz urada visoke zunanjepolitične predstavnice EU-ja in pozvali k prekinitvi spopadov.

Generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjörn Jagland pa poudarja, da se zaradi spopadov poglablja humanitarna kriza, kar vpliva na civiliste. "Vse strani pozivam, da nemudoma prenehajo s sovražnostmi in spoštujejo premirje, ki ga določa sporazum iz Minska," je dejal. Tudi Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) poziva k spoštovanju premirja in zahteva, da se na območju dovoli opazovalna misija.

Za ponovno stopnjevanje spopadov na vzhodu Ukrajine se strani medsebojno obtožujeta. Rusija pravi, da so spopade začeli proukrajinski borci, ukrajinsko zunanje ministrstvo pa očita ruskim silam na zasedenem območju, da obstreljujejo celotno linijo.

Poleg spopadov se na vzhodu Ukrajine bojujejo tudi z zelo nizkimi temperaturami do -20 stopinj Celzija in pomanjkanjem ogrevanja, kar razmere še otežuje.

Kijev in uporniki so se 23. decembra lani strinjali s prekinitvijo ognja, vendar premirja niso popolnoma spoštovali. V konfliktu, ki je izbruhnil leta 2014, je umrlo že skoraj 10.000 ljudi, od tega več kot polovica civilistov. Diplomatski odnosi med Rusijo in Zahodom pa niso bili tako slabi vse od hladne vojne, med drugim sta obe strani uvedli številne sankcije.

K. S.