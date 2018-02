Najbogatejša mesta na svetu so New York, London in Tokio

V naslednjem desetletju naj bi najbolj napredoval Mumbaj

25. februar 2018 ob 09:25

New York - MMC RTV SLO

Petnajst najbogatejših mest na svetu ima v rokah kar enajst odstotkov svetovnega bogastva. Na vrhu seznama so se znašli New York, London, Tokio, San Francisco in Peking.

Seznam najbogatejših mest je sestavilo podjetje za raziskave trga New World Wealth. Pri tem je upoštevalo zasebno premoženje prebivalcev določenega mesta - njihove prihranke, nepremičnine in poslovne rezultate, niso pa upoštevali morebitnih dolgov in stanja na računih mestnih oblasti.

Na vrhu seznama se je znašlo ameriško velemesto na vzhodni obali New York. Premoženje Newyorčanov je ocenjeno na tri trilijone ameriških dolarjev (trilijon pomeni 1018). Sledita London z 2,7 trilijona in Tokio z 2,5 trilijona premoženja, piše Business Insider. Petnajsterico zaokrožuje Pariz z 860 bilijoni dolarjev premoženja. Uvrstitev med najbogatejših 15 mest na svetu so za malo zgrešili Houston, Ženeva, Osaka, Seul, Šenzen, Melbourne, Zürich in Dallas.

Glede na podatke izpred desetih let so v najboljši "kondiciji" mesta San Francisco, Peking, Šanghaj, Mumbaj in Sydney, saj se je ljudem v teh mestih premoženje najbolj povečalo. Po napovedih naj bi v prihodnjem desetletju imelo najvišjo rast bogastva indijsko velemesto Mumbaj.

Najbogatejša mesta na svetu (v trilijonih ameriških dolarjev)

1. New York 3

2. London 2,7

3. Tokio 2,5

4. San Francisco 2,3

5. Peking 2,2

6. Šanghaj 2

7. Los Angeles 1,4

8. Hongkong 1,3

9. Sydney 1

10. Singapur 1

11. Chicago 988 bilijonov

12. Mumbaj 950 bilijonov

13. Toronto 944 bilijonov

14. Frankfurt 912 bilijonov

15. Pariz 860 bilijonov

