Najhujši ruski serijski morilec - umoril je 77 žensk in policista

Mediji so mu nadeli vzdevek blaznež iz Angarska

10. december 2018 ob 12:00

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Rusko sodišče je nekdanjega policista Mihaila Popkova, ki zaradi umora 22 žensk že prestaja dosmrtno zaporno kazen, obsodilo še za 56 umorov. S tem je postal najhujši serijski morilec v novejši ruski zgodovini.

Sodišče v sibirskem mestu Irkutsk je 54-letnega Popkova obosdilo za umor 56 ljudi med letoma 1993 in 2007 - gre za 55 žensk in policista. Poleg tega so ga obsodili tudi zaradi posilstva desetih žensk.

Popkov je samega sebe opisal kot "čistilca", ki je domače mesto očistil prostitutk. Vse njegove žrtve z izjemo policista so bile ženske, stare med 16 in 40 let.

Sodišče ga je že leta 2015 obsodilo na dosmrtno ječo zaradi umora 22 žensk. Kasneje je priznal še 59 umorov, vendar so ga danes spoznali za krivega "le" v 56 primerih, saj preiskovalci niso uspeli dokazati treh zločinov.

Skupno obsojen za umor 77 žensk in policista

Skupno so ga tako obsodili za 78 umorov, od tega 77 žensk, s čimer je presegel število žrtev nekaterih najbolj krvoločnih serijskih morilcev v Rusiji. Med drugim je ubil več ljudi kot zloglasna ruska serijska morilca Aleksander Pičuškin, ki je ubil 48 ljudi, in Andrej Čikatilo, ki je bil še v Sovjetski zvezi obsojen zaradi umora 52 ljudi.

Popkov je ženske posiljeval in moril, ko je bil še policist in tudi po upokojitvi leta 1998. Žrtve je ponoči zvabil v svoj avtomobil pod pretvezo, da jih bo peljal domov. Včasih je pri tem uporabljal policijski avtomobil tudi med svojim prostim časom. To je počel na območju svojega domačega mesta Angarsk blizu Irkutska, zato so mu ruski mediji nadeli ime blaznež iz Angarska.

Prijeli so ga šele leta 2012

Žrtve je umoril z različnimi orožji - najpogosteje je uporabljal kladivo in sekiro - njihova trupla pa je nato odvrgel v gozdu, ob robu cest in na lokalnem pokopališču. Prijeli so ga šele leta 2012, ko so preiskovalci znova odprli primere in izvedli teste DNK ter se osredotočili na voznika avtomobila, čigar sledi so našli na kraju zločinov. Sodišče mu je zaradi nove obsodbe naložilo še en dosmrten zapor in mu uradno odvzelo policijsko pokojnino.

A. P. J.