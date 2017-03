Najvišje egiptovsko sodišče: Mubarak ni kriv za smrti protestnikov

Po razsodbi so ga odpeljali nazaj v bolnišnico

2. marec 2017 ob 20:31

Kairo - MMC RTV SLO/Reuters

Najvišje egiptovsko kasacijsko sodišče je nekdanjega predsednika Hosnija Mubaraka oprostilo krivde za smrti protestnikov leta 2011. Predtem ga je sodišče obsodilo na dosmrtno kazen.

Po celodnevnem zasedanju je sodnik Ahmed Abdel Qawi razglasil, da je sodišče 88-letnega obtoženca spoznalo za nedolžnega, ob tem pa je sodišče zavrnilo zahteve odvetnikov sorodnikov žrtev glede uvedbe civilnih tožb zoper predsednika. Odločitev sodišča je dokončna.

Leta 2012 je kairsko sodišče odločilo, da je Mubarak kot vrhovni poveljnih egiptovske vojske odgovoren za smrt 239 protirežimskih protestnikov, ki so leta 2011 v času 18-dnevnih protestov proti njegovemu 30 let trajajočemu režimu. Prizivno sodišče je zatem odredilo ponovno sojenje, leta 2014 pa so obtožnico proti Mubaraku umaknili. Javni tožilec se je potem na odločitev pritožil, kar je privedlo do ponovnega sojenja na najvišjem kasacijskem sodišču.

Odvetniki sorodniki žrtev so odločitev sodišča označili za politično. "Razsodba ni pravična. Sodstvo je spolitizirano," je dejal odvetnik Osman al Hefnawy.

Po razsodbi so bolnega Mubaraka s helikopterjem odpeljali v vojaško bolnišnico v predmestje Kaira, kjer presta triletno zaporno kazen zaradi korupcije. Tožilstvo je proti njemu vložilo številne obtožnice, a je bilo lansko sojenje zaradi korupcije edino sojenje, na katerem je bil obsojen.

Po vstaji leta 2011 veliko sprememb

Številni Egipčani obdobje Mubarakove vladavine enačijo z obdobje avtokracije in pokvarjenega kapitalizma. Protestom proti njemu so sledile prve svobodne volitve, na katerih je zmagal islamistični predsednik Mohamed Mursi. Slednji se je na oblasti obdržal zgolj eno leto, po množičnih protestih proti njemu je prišlo do udara in na oblast se je povzel general Abdel Fatah al Sisi, ki je potem zmagal na predsedniških volitvah leta 2014. Al Sisi je začel oster boj proti Mursiju in njegovi Muslimanski bratovščini, ki so jo uvrstili na seznam terorističnih organizacij in jo prepovedali. Na stotine Mursijevih privržencev je bilo ubitih, več tisoč jih je zaprtih.

Mubarak je bil prvi voditelj, ki ga je odnesla arabska pomlad in se je znašel na sodišču.

K. T.