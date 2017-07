Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Jordanska policija je že izpraznila območje okoli veleposlaništva. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Napad na izraelsko veleposlaništvo v Jordaniji

Najmanj ena smrtna žrtev

23. julij 2017 ob 20:22,

zadnji poseg: 23. julij 2017 ob 20:43

Aman - MMC RTV SLO/Reuters

Iz jordanske prestolnice Aman poročajo o strelskem napadu na izraelsko veleposlaništvo.

Najmanj ena oseba je bila pri tem ubita, ena pa ranjena, jordanske varnostne sile pa so že obkolile že tako močno zaastraženo stavbo.

Kot poroča BBC, je policija zaprla tudi bližnje ulice v stanovanjski soseski Rabiyeh.

Izraelske oblasti napada še niso uradno komentirale, naj pa bi že evakuirale svoje osebje z veleposlaništva.

Kot poroča Reuters, je v Jordaniji v zadnjih dneh, ko se izraelsko-palestinski konflikt ponovno zaostruje, opaziti znatno nastrojenost javnosti proti Izraelu. Jordanske oblasti so pozvale Izrael, naj odstrani detektorje kovin pred mošejo Al-Aqsa v Jeruzalemu, katerih nedavna namestitev je sprožila ene najbolj krvavih spopadov med izraelskimi varnostnimi silami in Palestinci v zadnjih letih.



V petek je več tisoč Jordancev protestiralo proti Izraelu in pozivalo k džihadu (sveta vojna, op. a.) proti svoji sosedi.

Velik del 7 milijonov prebivalcev Jordanije je palestinskega porekla.

Več sledi ...

K. S.