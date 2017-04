Napadalec na avtobus Borussie naj bi bil borzni špekulant

Sprva govorili o terorističnem napadu

21. april 2017 ob 08:48

Dortmund - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Nemška policija je prijela osumljenca za napad na moštveni avtobus nogometašev Borussie Dortmund. Moški naj bi izvedel napad v upanju, da bodo delnice kluba padle, sam pa bi pridobil več milijonov evrov finančne koristi.

Njegov motiv naj bi bil tako finančen in ne terorističen. Gre za 28-letnega Sergeja W. z ruskim in nemškim državljanstvom, ki so ga prijeli blizu mesta Tübingen.

Želel zaslužiti

Moški je želel z napadom pridobiti finančno korist, saj je želel doseči znižanje vrednosti delnic kluba Borussia Dortmund (BVB). Kot so ugotovili v preiskavi, je moški, ki je bival v istem hotelu kot člani kluba pred tekmo, na dan napada kupil za 78.000 evrov opcij na paket delnic kluba. Pričakoval je večmilijonski dobiček, saj je menil, da se bo vrednost delnic v primeru poškodb ali smrti nogometašev znižala.

V napadu na avtobus s tremi eksplozivnimi telesi, ki je bil z ekipo na poti na tekmo četrtfinala Lige prvakov v Dortmundu med Borussio in Monacom, sta bila 11. aprila ranjena dva človeka - španski nogometaš Marc Bartra in policist, ki je na motorju spremljal avtobus. Tekma je bila nato preložena na naslednji dan.

Napačna sled

Po napadu so na prizorišču sicer našli tri priznanja z istim besedilom, iz katerih so sklepali, da je imelo dejanje islamistično ozadje. V zapisih, ki so jih našli, so neznanci namreč med drugim zahtevali, da nemška vojska iz Sirije umakne svoja vojaška letala tornado in da se zapre ameriško letalsko oporišče Ramstein. Takrat so tudi aretirirali 26-letnega Iračana z islamističnimi povezavami, a so kasneje preiskovalci podvomili, da je napad imel džihadistični motiv. Pisma naj bi bila tako le trik, s katerim so napad želeli prikazati kot politično motiviran.

A. P. J.