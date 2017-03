Napadalec rojen v Veliki Britaniji, že preiskovan zaradi "nasilnega ekstremizma"

Napadalec, ki je deloval sam, je bil ubit na kraju dogodka

23. marec 2017 ob 07:46,

zadnji poseg: 23. marec 2017 ob 13:41

London - MMC RTV SLO/STA

Policija nadaljuje preiskavo napada v Londonu, ki je v sredo zahteval življenje treh žrtev in napadalca ter 29 ranjenih različnih narodnosti. Odgovornost za napad je medtem prevzela Islamska država.

Britanski mediji poročajo, da je policija ponoči izvedla racijo v Birminghamu – po nekaterih navedbah naj bi v eni izmed hiš v Birminghamu živel napadalec iz Londona.

Vodja protiterorističnih enot Mark Rowley je potrdil, da preiskave nadaljujejo tako v Birminghamu kot drugje po državi. Dodal je, da policija nima podatkov o morebitnih novih grožnjah za javno varnost.

Napadalca je na kraju zločina ustrelila policija. Njegove identitete še niso razkrili, je pa britanska premierka Theresa May v nagovoru poslancem potrdila, da je bil, napadalec, ki je deloval sam, rojen v Veliki Britaniji, obveščevalna služba MI5 pa ga je pred leti preiskovala zaradi nasilnega ekstremizma. Kot je dodala, moški "ni bil del trenutne obveščevalne slike".

Scotland Yard je sicer že takoj po dogodku sporočil, da napad v Londonu obravnavajo kot terorizem, dokler ne bodo vedeli več. Vodja protiterorističnega oddelka londonske policije je ponoči dejal, da gre domnevno za "islamistični terorizem".

V četrtek dopoldne pa je odgovornost za napad prevzela skrajna skupina t. i. Islamska država in v sporočilu na svojem medijskem kanalu Amaq zapisala, da je napad izvedel "vojak Islamske države", poroča Guardian, ki ob tem poudarja, da gre za trditev IS-ja, ki jo v tej fazi preiskave še ni mogoče potrditi.

Napadalec udaril dvakrat

Poročali smo, da je napadalec včeraj približno ob 14.30 z avtomobilom na Westminstrskem mostu v bližini britanskega parlamenta zapeljal med ljudi in jih več povozil.

Nato se je z avtomobilom zaletel v ograjo in vdrl na območje parlamenta. Tam je z nožem zabodel neoboroženega policista, ki je pozneje zaradi poškodb umrl. Policija je razkrila, da je bil ubiti policist 48-letni Keith Palmer.

Poškodovani so enajstih različnih narodnosti

V javnost medtem prihajajo podrobnosti o žrtvah. Po zadnjih podatkih štirje ljudje napada niso preživeli - poleg moškega, ki je izvedel napad, še neoboroženi policist, ter moški in ženska, ki ju je napadalec povozil na mostu.

29 ljudi je moralo v bolnišnico, od tega jih je sedem še vedno v kritičnem stanju. V napadu je bilo poškodovanih 12 britanskih državljanov, štirje Južni Korejci, trije otroci iz Francije, po dva Romuna in Grka ter po en državljan Nemčije, Poljske, Irske, Kitajske, Italije in ZDA, je razkrila Mayeva.

Po poročanju BBC-ja je južnokorejski zunanji minister dejal, da so bili njihovi državljani poškodovani v gneči, ko so ljudje bežali s prizorišča napada.

Britanski parlament nadaljuje delo

Spodnji dom britanskega parlamenta je zaradi incidenta prekinil delo, policija pa je območje zaprla za javnost. Osebju parlamenta so oblasti ukazale, naj ostanejo v parlamentarni zgradbi, pozneje pa so poslance in druge ljudi iz parlamenta evakuirali.

Danes parlament delo že nadaljuje, poslanci so sejo začeli z minuto molka za žrtve, spominu na ubitega policista Palmerja pa so se kolegi z minuto poklonili pred sedežem metropolitanske policije.

Škotski parlament prestavil glasovanje

Delo nadaljuje tudi škotski parlament, ki bi moral včeraj popoldne glasovati o tem, ali naj podpre namero premierke Nicole Sturgeon za izvedbo novega referenduma o neodvisnosti. Predvidena potrditev bi Sturgeonovi dala možnost, da v zvezi s tem naslovi uradno prošnjo na vlado v Londonu.

A kot je v sredo odločil predsedujoči škotskemu holyroodu Ken Macdonald, bi bilo spričo dogajanja britanski prestolnici neprimerno nadaljevati z razpravo. Predstavniki škotskega parlamenta so se nato danes zjutraj odločili, da nadaljevanje razprave in glasovanje prestavijo na prihodnji torek.

Velika Britanija stopnje ogroženosti ni zvišala

Britanska premierka je v večernem televizijskem nagovoru po napadu, ki ga je označila za "bolnega in izprijenega", dejala, da kljub dogodku ne bodo zvišali stopnje teroristične ogroženosti v državi.

"V zadnjih letih britanska vlada nenehno opozarja, da v primeru terorizma ne gre za vprašanje, ali bo prišlo do novega terorističnega napada, temveč kdaj se bo to zgodilo. Kljub včerajšnji tragediji stopnja ogroženosti pred terorističnim napadom ostaja četrta na petstopenjski lestvici, kar pomeni, da je napad zelo verjeten. Zadnja, peta stopnja pomeni, da bo do napada prišlo v nekaj minutah," je za TV Slovenija poročala dopisnica iz Londona Nina Kojima.

Ostale države poudarjajo zavezanost skupnemu boju proti terorizmu

Iz sveta medtem prihajajo obsodbe napada in izrazi solidarnosti z Britanci.

Po krvavem napadu v Londonu z vsega sveta prihajajo izrazi sožalja, solidarnosti in podpore. Evropske države poudarjajo zavezanost skupnemu boju proti terorizmu, je za TV Slovenija poročala Erika Štular. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v sporočilu za javnost zapisal, da bodo Evropejci še naprej dokazovali, da ljubezen vedno premaga sovraštvo in da strpnost vedno premaga strah.

Ameriški predsednik Donald Trump je na Twitterju zapisal, da je že izrekel sožalje Mayevi, ki je "močna in se dobro drži". Kanadski premier Justin Trudeau je poudaril, da je šlo za "napad na demokracije po svetu". Zatrdil je še, da so Kanadčani na strani Britancev v boju proti terorizmu. Avstralski premier Malcolm Turnbull pa je poudaril, da je bil to napad na "parlamente, svobodo in demokracijo vsepovsod".

T. H.