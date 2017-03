Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 52 glasov Ocenite to novico! Ena od žrtev napada na Westminstrskem mostu. Foto: Reuters Policija je zaprla območje napada. Foto: EPA Nočni pogled na Westminstrsko palačo v Londonu, kjer zaseda britanski parlament. Napad se je zgodil v "srcu britanske demokracije". Foto: Reuters VIDEO London pretresel terorist... Sorodne novice Zaradi suma terorizma v Veliki Britaniji aretirali peterico Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

London: Napadalec in štirje ljudje mrtvi

Identiteta in motiv napadalca še nista znana

22. marec 2017 ob 16:12,

zadnji poseg: 22. marec 2017 ob 23:45

London - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Napadalec je v sredo popoldne v središču Londona izvedel napad z avtomobilom in nožem, pri čemer je ubil štiri ljudi, okoli 40 pa je ranjenih. Policija je napadalca ustrelila.

Napadalec je približno ob 14.30 z avtomobilom na Westminstrskem mostu v bližini britanskega parlamenta zapeljal med ljudi in jih več povozil.

Nato se je z avtomobilom zaletel v ograjo ter vdrl na območje parlamenta. Tam je z nožem zabodel policista, ki je pozneje podlegel poškodbam. Napadalca je na kraju zločina ustrelila policija. Identiteta in motiv napadalca še nista znana.

Policija je sporočila, da je napadalec dobil navdih v mednarodnem terorizmu in najverjetneje v islamskih skrajnežih. Čeprav so blizu identifikacije napadalca, pa več podrobnosti niso navedli.

Dve žrtvi na mostu podlegli poškodbam

Med ranjenimi na Westminstrskem mostu sta dva človeka podlegla poškodbam, nekateri so huje poškodovani. Neka ženska se je po navedbah britanskih medijev napadu izognila s skokom v reko Temzo in je preživela, a je poškodovana. Med ranjenimi so tudi trije francoski dijaki, ki so bili v Londonu na šolskem izletu.



Slovensko zunanje ministrstvo slovenskim državljanom, ki so v Londonu, svetuje, naj upoštevajo navodila policije. Za pomoč lahko pokličejo slovensko veleposlaništvo v Veliki Britaniji na številko 00447713628096.



Policija je sporočila, da "incidenta" obravnava kot teroristični napad. Gre za najhujši napad v Londonu po letu 2005, ko je bilo v napadih na postaji podzemne železnice in avtobusu ubitih 56 ljudi, več kot 700 je bilo ranjenih.

Britanski parlament je po napadu prekinil zasedanje, na zahtevo policije pa je bila zaprta tudi bližnja postaja podzemne železnice. Policija je po nekaj urah poslancem in zaposlenim v parlamentu dovolila, da zapustijo zgradbo.

Premierka Mayeva: Misli pri ubitih in ranjenih

Britansko premierko Thereso May, ki je bila v bližini napada, so odpeljali na varno. Mayeva je obsodila napad in poudarila, da so njene misli pri ubitih in ranjenih v napadu ter z njihovimi družinami. Mayeva je zvečer vodila izredno zasedanje britanskega sveta za nacionalno varnost.

Londonski župan Sadiq Khan se je zahvalil policiji in reševalnim službam za "pogum v težkih razmerah" in dodal, da so "njegove misli pri žrtvah napada in njihovih družinah".

Zaradi napada so ustavili tudi znamenito Londonsko oko. Scotland Yard ljudem svetuje, naj se do nadaljnjega izogibajo območju v okolici parlamenta, in sicer trgu Parliament Square, Whitehallu, mostu Lambeth, Westminstrskemu mostu in delu ulice Victoria Street.

Škotski parlament prekinil razpravo o referendumu

Škotski parlament v Edinburgu je po tragičnih novicah iz Londona prekinil razpravo o novem referendumu o samostojnosti. Sprva je bilo predvideno, da bo škotski parlament v sredo odločil, ali bodo na Škotskem po septembru 2014 izvedli nov referendum o samostojnosti.

Angela Merkel: V boju proti terorizmu stojimo ob strani Britancem

Po napadu v britansko prestolnico prihajajo prvi izrazi solidarnosti. "Tudi če ozadje tega napada še ni povsem pojasnjeno, pa v imenu Nemčije in njenih državljanov sporočam: v boju proti vsaki obliki terorizma smo trdno in odločeno na strani Velike Britanije," je izjavila nemška kanclerka Angela Merkel. Solidarnost in podporo je v imenu Francije britanski premierki Mayevi izrazil tudi francoski predsednik Francois Hollande. "Terorizem prizadene nas vse," je dejal in poudaril, da je ta napad nov dokaz, da bi se morali v boju proti terorizmu organizirati na evropski ravni.

Pahor: Naše misli so s svojci žrtev napada

Izraze sožalja in solidarnosti sta izrazila tudi slovenski predsednik Borut Pahor in predsednik vlade Miro Cerar. "V teh težkih trenutkih sporočam britanskemu ljudstvu v imenu Slovenije izraze žalosti, solidarnosti. Naše misli so s svojci žrtev zavržnega napada," je tvitnil Pahor.

Napad se je zgodil natanko leto dni po terorističnih napadih v Bruslju, v katerih je bilo ubitih 32 ljudi.

A. V., Foto: Reuters, EPA