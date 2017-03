Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Manjša skupina protestnikov se je spopadla s policisti. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Neapelj: Spopad protestnikov s policijo zaradi obiska vodje Severne lige

Salvini prvič nagovoril javnost na jugu Italije

11. marec 2017 ob 21:05

Milano - MMC RTV SLO

V Neaplju so se spopadli policija in protestniki, ki so javno nasprotovali obisku vodje Severne lige Matteu Salviniju, čigar stranka je znana po kritiziranju juga Italije.

Policija je uporabila vodni top in solzivec proti skupini med 200 do 300 zamaskiranimi protestniki, ki so se ločili od sicer mirnega protestnega shoda, kjer so nasprotovali protievropski retoriki Severne lige. Nasilni protestniki so metali kamenje in molotovke. Poleg tega so v zahodnem delu mesta v bližini nogometnega stadiona podirali prometne znake in zažigali smetnjake.

Neapeljski župan Luigi de Magistris je pretekli teden podprl protestnike, ki so nasprotovali govoru Salvinija v mestu na jugu Italije. Posredovati je moral italijanski notranji minister Marco Minniti, ki je od mestne policije zahteval, da omogoči obisk vodje Severne lige.

Iskanje podpore na jugu

Pred osmimi leti so Salvinija posneli, ko je prepeval do Neapeljčanov sovražno pesem, a je od takrat opustil sovražno retoriko do juga Italije in se namerava na naslednjih parlamentarnih volitvah leta 2018 potegovati za položaj premierja.

Potem ko je leta 2013 od Umberta Bossija prevzel vodenje Severne lige, se je Salvini opravičil za pretekla stališča stranke proti južnemu delu države, saj želi pridobiti širšo podporo Italijanov, tudi na jugu - predvsem s protimigrantsko agendo.

"Želim si oditi na obrobje Neaplja, kjer je pravo življenje, in ne takšno kot v finih soseskah," je svojim privržencem v Neaplju v soboto povedal Salvini, ki je prvič nagovoril javnost v južni Italiji.

Severna liga je nastala v 80. letih prejšnjega stoletja z zavzemanjem za neodvisnost severne Italije in se od takrat razvila v populistično evroskeptično stranko.

G. V.