Nekdanji katalonski premier dve leti ne bo smel opravljati javnih funkcij

Mas se bo pritožil na vrhovno sodišče

13. marec 2017 ob 18:53

Barcelona - MMC RTV SLO/STA

Sodišče v Barceloni je nekdanjemu predsedniku regionalne katalonske vlade Arturju Masu za dve leti prepovedalo opravljanje javnih funkcij zaradi izvedbe nezakonitega neformalnega glasovanja o neodvisnosti Katalonije leta 2014.

Masa, predsednika katalonske vlade med letoma 2010 in 2016, je sodišče spoznalo za krivega državljanske nepokorščine zaradi organizacije simboličnega, nezavezujočega glasovanja v tej bogati severovzhodni španski pokrajini kljub prepovedi španskega ustavnega sodišča. Prizivno sodišče je Masa obsodilo tudi na plačilo 36.500 evrov kazni, še poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dva nekdanja člana njegove vlade je prav tako spoznalo za kriva in jima prepovedalo opravljanje javne funkcije za 18 oziroma 21 mesecev.

Mas je napovedal pritožbo na vrhovnem sodišču. "V španski državi ljudi preganjajo zaradi njihovih idej," je dejal in napovedal, da se je zaradi primera pripravljen obrniti tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Španski premier Mariano Rajoy je glede razsodbe dejal, da pozdravlja dejstvo, da ni zmagala nekaznovanost.

Kriza okrepila zahteve po neodvisnosti

Katalonija je dolgo zahtevala večjo avtonomijo in zagovorniki neodvisnosti so vrsto let skušali od Madrida dobiti dovoljenje za glasovanje o tem vprašanju. Gospodarska kriza v Španiji je še okrepila te zahteve, saj so številni Katalonci kritizirali plačevanje davkov Madridu za podporo revnejšim regijam.

Trenutna katalonska vlada se je sicer zavezala, da bo pravi referendum o neodvisnosti z ali brez privolitve Madrida izvedla do letošnjega septembra, čeprav je najvišje pravosodno telo pokrajine ta mesec odločilo, da lahko referendum skliče samo španska država.

Na glasovanju novembra 2014 je več kot 80 odstotkov volivcev, ki so oddali svoj glas, glasovalo za neodvisnost regije, vendar pa se je glasovanja udeležilo samo 2,3 od 6,3 milijona volilnih upravičencev. Ankete sicer kažejo, da okoli polovica prebivalcev Katalonije podpira njeno neodvisnost.

B. V.