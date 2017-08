Nekdanji ruski minister pred sodnika zaradi jemanja podkupnine

Na sojenju obtožil Putinovega zaveznika

16. avgust 2017 ob 18:47

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Na sodišču v Moskvi se je začelo sojenje nekdanjemu ruskemu ministru za gospodarstvo, 61-letnemu Alekseju Uljukajevu, ki je obtožen prejemanja podkupnine. V svojem pričanju je krivdo zvalil na direktorja ruskega naftnega velikana Rosnefta Igorja Sečina, ki naj bi ga speljal na led.

Ministra so zasačili med prejemanjem dveh milijonov dolarjev (1,69 milijona evrov) gotovine, v zameno pa naj bi odobril odprodajo državnega deleža v naftni družbi Bašneft drugemu državnemu naftnemu velikanu Rosneft, katerega direktor je član ožjega kroga ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Uljukajev je dejal, da ga je Sečin zvabil v prostore naftnega velikana Rosneft, kjer so mu predali podkupnino. Dodal je, da so ga aretirali na podlagi lažnih obtožb, ki temeljijo na trditvah Igorja Sečina. Gre za prvi primer sojenja kakšnemu ruskemu ministru od razpada Sovjetske zveze.

Bo pričal nekdanji vodja Putinovega kabineta?

Preiskovalci trdijo, da je Uljukajev od Rosnefta zahteval podkupnino. Na te obtožbe so se odzvali tudi pri naftnem velikanu. "Dejstvo ostaja, da je Uljukajev sam zahteval nezakonito plačilo za opravljanje svoje javne funkcije. Na srečanje je prišel po denar in z njim odšel. Je treba še kaj dodati?" je dejal tiskovni predstavnik Rosnefta Mihail Leontjev.

Prodaji naftne družbe Bašneft Rosneftu je Uljukajev sprva nasprotoval, ker naj bi šlo pri prodaji enega državnega podjetja drugemu zgolj za prikrito privatizacijo. Tožilstvo zdaj zahteva, da 56-letni Sečin, ki je nekdanji podpredsednik ruske vlade in nekdanji Putinov vodja kabineta, v sodnem postopku nastopi kot priča.

Uljukajev je trenutno v hišnem priporu, grozi pa mu do 15 let zaporne kazni. Ministra so aretirali agenti ruske obveščevalne službe FSB v okviru policijske operacije, potem ko so prejeli "resne dokaze" s prisluškovanjem njegovim pogovorom in pogovorom njegovih sodelavcev. Putin je Uljukajeva sredi lanskega novembra razrešil.

K. S.